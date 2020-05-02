بالفيديو.. قصص أسطوانات وأعمدة الروضة الشريفة

المدينة المنورة (صدى):

يوجد في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة 6 أسطوانات أو أعمدة، أقيمت مكان السواري التي كانت في عهد النبي ﷺ من جذوع النخل؛ ويتساءل الكثير منا عن القصص التي تدور حولهم.

ومن جانبه قال الباحث في تاريخ المسجد النبوي فايز الفايز أن الأسطوانات الست منها ثلاث مجاورة لبعضها، ملاصقة للشبك، وهي:

1- أسطوانة السرير، وكان يوضع فيها سرير النبي ﷺ إذا أراد الاعتكاف بالمسجد.

2- أسطوانة الحرس، وتُسمى أيضا أسطوانة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان يجلس فيها الذين كانوا يحرسون النبي ﷺ في هذا الموقع، فلما نزلت آية “والله يعصمك من الناس” قال لهم النبي ﷺ ليس لي بكم حاجة.

3- أسطوانة الوفود التي كان الرسول ﷺ يستقبل عندها الوفود.

أما بقية الأسطوانات فهي:

4- أسطوانة السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي ثالث أسطوانة من جهة المنبر، وهذه الأسطوانة يُتحرى عندها إجابة الدعاء، وتُسمى أيضا أسطوانة القرعة.

5- أسطوانة أبي لبابة، وهي شرق أسطوانة السيدة عائشة، ورُبط فيها أبو لبابة وثمامة بن أثال رضي الله عنهما، وتسمى أيضاً أسطوانة التوبة.

6- الأسطوانة المخلقة، وهي بجوار المحراب النبوي الشريف، وفي مكانها موقع مصلى النبي ﷺ، وفيها موقع جذع النخلة التي كان يتكئ عليها.