نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

شركة الجميح تقدم عروض على سيارات شفروليه بدون دفعة أولى

Time منذ 3 أيام
Views 6240
شركة الجميح تقدم عروض على سيارات شفروليه بدون دفعة أولى

جدة (صدى):
أعلنت شركة الجميح عن تقديم عروض التمويل على سيارات شفروليه بالتعاون مع بنك الراجحي بدون دفعة أولى! (خاص بطلبات الحجز والشراء الإلكتروني).

وجاءت تفاصيل العرض كالتالي:

السيارة المشمولة في العرض: شفروليه اكوينوكس LS موديل 2020​:

القسط الشهري : 1,227 ريال

مميزات العرض:

العرض التمويلي:

الدفعة الأخيرة ٤٠٪

نسبة الربح ٢.٩٩٪

نسبة التأمين ٤.٥٪

رسوم التسجيل ١٪

مدة التمويل ٦٠ شهر

صيانة مجدولة مجانية 10,000 كلم و 20,000 كم للسنة الأولى فقط

ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات

خدمة المساعدة على الطريق

رسوم التسجيل واللوحات

تظليل زجاج النوافذ (في مدن محددة)

تعقيم كامل للسيارة

توصيل للمنزل

الشروط والأحكام:

العرض ساري من ٢٣ أبريل حتى ٢٢ مايو، ٢٠٢٠ أو حتى نفاد الكمية

الأسعار المذكورة أعلاه تشمل ضريبة القيمة المضافة

هذا العرض متوفر فقط من خلال طلبات الشراء الإلكترونية ويحق لشركة الجميح رفض طلبات من نوع آخر، وستُستكمل المعاملة من قبل الشريك التمويلي بنك الراجحي

مدة التمويل ٦٠ شهر

العرض على حسب التوفر. الكمية محدودة

العرض خاضع لموافقة الشريك التمويلي بنك الراجحي على طلب العميل

صور السيارات في الإعلان لغرض التوضيح فقط

تظليل زجاج النوافذ المجاني متوفر فقط في مدن الرياض وجدة والدمام

قد تختلف الأسعار باختلاف لون السيارة ومواصفاتها

تطبق الشروط والأحكام

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎
خيزروه باالخيزران ...
ابو محمد 😎
خيزروه باالخيزران ...
ابو محمد 😎
خيزروه باالخيزران ...
زائر
اعوذ بالله شكلها مقزز

أخر الأخبار

شاهد.. فتاة من ذوي الهمم تنتقد مشهد انهيار محمود بو شهري بعد ولادة طفل له معاق
شاهد.. فتاة من ذوي الهمم تنتقد مشهد انهيار محمود بو شهري بعد ولادة طفل له معاق
Time منذ دقيقتين Views 1053
قرارات مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء
قرارات مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء
Time منذ 15 دقيقة Views 1750
مانشستر يونايتد في مأزق بسبب هندرسون
مانشستر يونايتد في مأزق بسبب هندرسون
Time منذ 26 دقيقة Views 1262
إعلان تقويم التعليم عن الاختبار التحصيلي عن بُعد يثير تساؤلات الطلاب
إعلان تقويم التعليم عن الاختبار التحصيلي عن بُعد يثير تساؤلات الطلاب
Time منذ 34 دقيقة Views 1497
شرطة الرياض: القبض على شاب يحمل سلاحا رشاشا داخل المركبة ويتباهى به
شرطة الرياض: القبض على شاب يحمل سلاحا رشاشا داخل المركبة ويتباهى به
Time منذ 46 دقيقة Views 1815
مانشستر يونايتد يطالب لاعبيه بالعودة
مانشستر يونايتد يطالب لاعبيه بالعودة
Time منذ 53 دقيقة Views 1374
بالفيديو.. أحمد سعد: «بطلنا نتجوز فنانين»
بالفيديو.. أحمد سعد: «بطلنا نتجوز فنانين»
Time منذ 58 دقيقة Views 1343
شاهد.. البرق يزين سماء طريف إثر هطول الأمطار
شاهد.. البرق يزين سماء طريف إثر هطول الأمطار
Time منذ ساعة Views 1498
سفير فلسطين بالمملكة: «المسيئون للسعودية ينفخون في قربة مقطوعة»
سفير فلسطين بالمملكة: «المسيئون للسعودية ينفخون في قربة مقطوعة»
Time منذ ساعة Views 1551
تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية
تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية
Time منذ ساعة Views 1516