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الأعداد السابقة للصحيفة

الكشف عن سر "فرقة المتعة" الخاصة بزعيم كوريا الشمالية بعد اختفائه الغامض 

Time منذ 3 ساعات
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الكشف عن سر "فرقة المتعة" الخاصة بزعيم كوريا الشمالية بعد اختفائه الغامض 

بيونج يانج (صدى):
تخفى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عن الأنظار لعدة أسابيع؛ ما أثار الشائعات حول صحته ووفاته.

ولا يزال مكان وجوده طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية غامضا، رغم ظهوره على الساحة من جديد، لكن أجهزة المخابرات الأجنبية تعتقد أنه كان يحمي نفسه من فيروس " كورونا " في مجمع فاخر آمن.

ولم يكن جونغ أون يمكث بمفرده داخل قصوره المحمية، وتبين أنه كان متحصنا مع فرقة " المتعة " الخاصة به.

ووفرت فرقة المتعة المعروفة باسم "Pleasure Squad" الترفيه لكبار المسؤولين الكوريين الشماليين، حيث أنها تتكون من حوالي 2000 امرأة وفتاة يقمن بالغناء والرقص من أجل النخبة في البلاد.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن بعض أعضاء فرقة المتعة كن في سن الثالثة عشر، وتم نقلهن مباشرة من المدرسة إلى العمل  حتى أن المنشقين من كوريا الشمالية قالوا إن الفتيات يجب أن يخضعن لفحوصات طبية لإثبات أنهن عذارى قبل أن يتمكنّ من الانضمام للفرقة.

وأرسلت فرقة المتعة أو " كيبومجو " في عهد مؤسس كوريا الشمالية، كيم إيل سونغ، وفي أواخر السبعينيات، مسؤوليه للبحث عن الفتيات والنساء الأكثر جاذبية للعمل كمغنيات وراقصات، بدأ بعضهن في العمل كخادمات. 

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله كأنها قهوه حريم
ابو محمد 😎
اعوذ باالله من الشيطان ونزغاته .. آمين ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عليه الصلاة والسلام
ابو محمد 😎
هههههههههههههه .. .. ليته من فزعته سالم .. كومة غباء ..

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