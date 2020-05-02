وفاء الروساء ..من متأتئة إلى ملهمة في فن الإلقاء

بدرية المالكي (صدى):

تقدم المدربة الأستاذة وفاء بنت عبدالعزيز الروساء دورة تدريبية عن "فن الإلقاء" يشرف عليها مركز تعارفوا للإرشاد الأسري تستعرض من خلالها تعريفات فن الإلقاء وأهميته في نجاح البرامج والمشروعات والتجارب الإنسانية والمعرفية على مستوى الأفراد والمجتمعات.

كما تتناول الدورة التدريبية عرضا عن مواصفات الملقي البارع المؤثر في السامعين والمشاهدين وصفاته الجسدية والنفسية والمعرفية وبيان الأركان المهمة في الإلقاء الجيد وكيفية تحقيقها في المؤتمرات والمناسبات والندوات والمحاضرات وجميع الأنشطة الإنسانية ذات الطابع التفاعلي.

كما سيتعرف المشاركون على مظاهر الخوف من مواجهة الجمهور والمتلقين والوسائل التي تساعد في التغلب على مشاكل وصعوبات الإلقاء الجيد وكذلك التركيز على المهارات الشخصية التي يتصف بها الملقي الناجح.

وفي ختام الدورة تقدم المدربة الأستاذة وفاءالروساء شرحا عن أسرار وفنون الإلقاء في بيئات متعددة ومختلفة من الجماهير بالإضافة إلى تجربة المدربة مع التغلب على التأتاة وكيف استطاعت أن تتجاوز ذلك وتدربها على فنون الإلقاء

يذكر أن الدورة ستقام مساء غد الأحد عند الساعة التاسعة والنصف،عبر البث المباشر عن بعد "أون لاين" وحدد مركز تعارفوا للإرشاد الأسري هذه الأرقام للتسجيل والمشاركة

0595683761-0550962391