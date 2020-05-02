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الأعداد السابقة للصحيفة

وفاء الروساء ..من متأتئة إلى ملهمة في فن الإلقاء

Time منذ 9 ساعات
Views 1171
وفاء الروساء ..من متأتئة إلى ملهمة في فن الإلقاء

بدرية المالكي (صدى):
تقدم المدربة الأستاذة وفاء بنت عبدالعزيز الروساء دورة تدريبية عن "فن الإلقاء" يشرف عليها مركز تعارفوا للإرشاد الأسري تستعرض من خلالها تعريفات فن الإلقاء وأهميته في نجاح البرامج والمشروعات والتجارب الإنسانية والمعرفية على مستوى الأفراد والمجتمعات.

كما تتناول الدورة التدريبية عرضا عن مواصفات الملقي البارع المؤثر في السامعين والمشاهدين وصفاته الجسدية والنفسية والمعرفية وبيان الأركان المهمة في الإلقاء الجيد وكيفية تحقيقها في المؤتمرات والمناسبات والندوات والمحاضرات وجميع الأنشطة الإنسانية ذات الطابع التفاعلي.

كما سيتعرف المشاركون على مظاهر الخوف من مواجهة الجمهور والمتلقين والوسائل التي تساعد في التغلب على مشاكل وصعوبات الإلقاء الجيد وكذلك التركيز على المهارات الشخصية التي يتصف بها الملقي الناجح.

وفي ختام الدورة تقدم المدربة الأستاذة وفاءالروساء شرحا عن أسرار وفنون الإلقاء في بيئات متعددة ومختلفة من الجماهير بالإضافة إلى تجربة المدربة مع التغلب على التأتاة وكيف استطاعت أن تتجاوز ذلك وتدربها على فنون الإلقاء

يذكر أن الدورة ستقام مساء غد الأحد عند الساعة التاسعة والنصف،عبر البث المباشر عن بعد "أون لاين" وحدد مركز تعارفوا للإرشاد الأسري هذه الأرقام للتسجيل والمشاركة

0595683761-0550962391

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أحدث التعليقات

ناقد رياضي
ويقولون النصر عالمي الجاليات ................................
زائر
اتحدى الصرامي إذا امرابط رجع إلى عالمي الجاليات !!
فهد المتعاني
لا نعلم كم متسول فقير! لا نعلم كم متسول مستور الحال! لا نعلم كم متسول غني !، ولا كن في الظروف الحالية في الجائحة فيروس كرونا نتمنى من الكل تعامل مع جهود الدولة نكون في بيوتنا والخير يجيك لبيتك ( خلك في بيتك) الان جمعيات وافعال خير تتسابق لفعل الخير وتوصل للبيت / والشكر موصول لصحيفة صدى والمتابعة وان شاء الله جمعية اضم والجائزة تلفت النظر لهم في الظروف الحالية وتوصل لهم الاحتياجات لهم
واضح*** وصريح***
"اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ ، لَا سُقْيَا عَذَابٍ ، وَلَا هَدْمٍ ، وَلَا غَرَقٍ، اللهم اجعله صيّباً نافعاً"
واضح*** وصريح***
بالتوفيق للجميع..

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