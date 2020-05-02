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الأعداد السابقة للصحيفة

55 من طلاب "موهبة" يحصلون على قبول في أرقى الجامعات الأمريكية

Time منذ 9 ساعات
Views 1097
55 من طلاب "موهبة" يحصلون على قبول في أرقى الجامعات الأمريكية

بدر الحارثي (صدى):
حصل 55 طالبا وطالبة من طلاب مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" على قبول في عدد من أرقى الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية؛ عبر برنامج التميز للقبول في الجامعات الأمريكية المرموقة لعام 2020.

وأهلت "موهبة" 70 طالبا وطالبة للقبول في الجامعات الأمريكية المصنفة من ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم، بورش تدريب مكثفة بالتعاون مع شركة استشارية أمريكية متخصصة، تقدم منهم للقبول في الجامعات الأمريكية 63 طالبا، تم قبول 55 من بينهم.

وبلغت نسبة المقبولين من الطلبة الذين قدموا على الجامعات الأمريكية لعام 2020، (87%) من إجمالي الطلاب الذين قاموا بالتقديم، ويسعى فريق برنامج التميز في مؤسسة "موهبة" حاليا إلى توفير بعثات عن طريق الدولة لمن يرغب من الطلاب المقبولين.

وبلغ عدد القبولات التي حصل عليها طلاب برنامج التميز للقبول في الجامعات الأمريكية المرموقة في عام 2020 (215) قبولا؛ بمتوسط نحو 4 قبولات للطالب الواحد في أكثر من جامعة أمريكية مصنفة ضمن أفضل 50 جامعة عالمية، من بينها جامعات هارفارد، وباركلي، وكورنيل، وبوردو، وبوسطن، ومينسوتا، وويسكونسن، وإلينوي، ونيويورك، ونورث كارولينا، وريس، وساوث كاليفورنيا.

وكان من أبرز قبولات عام 2020 حصول الطالب فارس اليوسف على قبول مبكر في جامعة هارفرد، بالإضافة إلى حصوله عل قبول في جامعة كاليفورنيا بيركلي، وحصول الطالب محمد العطاس على قبول في جامعة كورنيل المرموقة، وخضع الطلاب المنتسبون لبرنامج التميز لتدريب متعدد على كتابة السيرة الذاتية، وطريقة تعبئة نماذج القبول، وإعداد ملفات خاصة بالأعمال التطوعية والأنشطة اللامنهجية التي أنجزها الطلاب خلال فترة دراستهم في التعليم العام، خاصة أنها من أبرز اشتراطات القبول بالولايات المتحدة.

ويعتبر برنامج التميز للتقديم على الجامعات الأمريكية المرموقة برنامجًا تدريبيًّا متكاملًا لتأهيل وإعداد أفضل الطلبة الراغبين بالدراسة في الجامعات الأمريكية المرموقة، ويستمر على مدى سنة واحدة تبدأ من الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي وحتى حصول الطالب على القبول في الجامعة.

ويحصل طلاب برنامج التميز على العديد من المزايا من أهمها، ورشة تدريب مكثفة لاختبار SAT لمساعدة الطالب على تحقيق الدرجة المطلوبة من الجامعات المرموقة، بالإضافة إلى ورشة متقدمة للتدريب على القيادة وإجراءات التقديم على هذه الجامعات، وخمس جلسات استشارية فردية يتم من خلالها تصميم خطة شاملة لتطوير الجوانب الأكاديمية والسيرة الشخصية لكل طالب، ومساندة الطالب في التقديم على ثلاث جامعات مرموقة.

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أحدث التعليقات

ناقد رياضي
ويقولون النصر عالمي الجاليات ................................
زائر
اتحدى الصرامي إذا امرابط رجع إلى عالمي الجاليات !!
فهد المتعاني
لا نعلم كم متسول فقير! لا نعلم كم متسول مستور الحال! لا نعلم كم متسول غني !، ولا كن في الظروف الحالية في الجائحة فيروس كرونا نتمنى من الكل تعامل مع جهود الدولة نكون في بيوتنا والخير يجيك لبيتك ( خلك في بيتك) الان جمعيات وافعال خير تتسابق لفعل الخير وتوصل للبيت / والشكر موصول لصحيفة صدى والمتابعة وان شاء الله جمعية اضم والجائزة تلفت النظر لهم في الظروف الحالية وتوصل لهم الاحتياجات لهم
واضح*** وصريح***
"اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ ، لَا سُقْيَا عَذَابٍ ، وَلَا هَدْمٍ ، وَلَا غَرَقٍ، اللهم اجعله صيّباً نافعاً"
واضح*** وصريح***
بالتوفيق للجميع..

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