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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. قصة الحالة «رقم 14» التي أشار إليها متحدث الصحة

Time منذ ساعة
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شاهد.. قصة الحالة «رقم 14» التي أشار إليها متحدث الصحة

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن قصة الحالة رقم 14 المصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة، والتي طلب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، من الجميع مشاهدتها لمعرفة كيف انتقلت العدوى بسبب التجمعات.

وأظهر مقطع فيديو تمثيلي، عن قصة الحالة تفاصيل تلك المأساة التي ضربت أسرة كاملة حينما رفض الابن الانصياع لنصائح العزل المنزلي وذهب ليجتمع بأصحابه في استراحة خاصة فالتقط من أحدهم العدوى التي نقلها لأسرته وفارق إثرها أبيه الحياة فيما لا زالت والدته تصارع الفيروس وحالتها حرجة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن اليوم السبت، عن تسجيل 1362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة؛ فضلًا عن تسجيل 7 وفيات جديدة؛ ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 176 شخصًا.

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أحدث التعليقات

ناقد رياضي
ويقولون النصر عالمي الجاليات ................................
زائر
اتحدى الصرامي إذا امرابط رجع إلى عالمي الجاليات !!
فهد المتعاني
لا نعلم كم متسول فقير! لا نعلم كم متسول مستور الحال! لا نعلم كم متسول غني !، ولا كن في الظروف الحالية في الجائحة فيروس كرونا نتمنى من الكل تعامل مع جهود الدولة نكون في بيوتنا والخير يجيك لبيتك ( خلك في بيتك) الان جمعيات وافعال خير تتسابق لفعل الخير وتوصل للبيت / والشكر موصول لصحيفة صدى والمتابعة وان شاء الله جمعية اضم والجائزة تلفت النظر لهم في الظروف الحالية وتوصل لهم الاحتياجات لهم
واضح*** وصريح***
"اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ ، لَا سُقْيَا عَذَابٍ ، وَلَا هَدْمٍ ، وَلَا غَرَقٍ، اللهم اجعله صيّباً نافعاً"
واضح*** وصريح***
بالتوفيق للجميع..

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