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الأعداد السابقة للصحيفة

"الشؤون الإسلامية": رفع الإيقاف عن صلاة الجمعة والجماعة لن يتم إلا بعد التأكد من حماية الناس

Time منذ ساعة
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"الشؤون الإسلامية": رفع الإيقاف عن صلاة الجمعة والجماعة لن يتم إلا بعد التأكد من حماية الناس

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن المحافظة على حياة الناس وسلامتهم أولوية مطلقة حثنا عليها الإسلام الحنيف.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد مؤقتًا على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا العالمي (COVID-19)، جاء حرصًا على حياة الناس وسلامتهم من أي ضرر أو أذى قد يتعرضون له جراء الاختلاط.

وقال معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ: "نحن حريصون كل الحرص على رفع الإيقاف المؤقت عن صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، ونرجو أن يكون ذلك قريبًا بعد زوال حدة انتشار الوباء".

وأضاف معاليه: "أن هذا الأمر يخضع تمامًا لتوجيهات المقام السامي الكريم، ولرأي هيئة كبار العلماء، ولتقييم الجهات الصحية ذات الاختصاص، فيما يتعلق بالتأكد من توفر الاشتراطات الكاملة والإجراءات الاحترازية التامة لضمان سلامة البشر".

وذكر معاليه: "أن المقصد من الإيقاف المؤقت لصلاة الجمعة والجماعة في المساجد ومن ثمَّ رفع الإيقاف، هو منفعة الأمة وسلامة كل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة".

وأوضح معالي وزير الشؤون الإسلامية أن رفع الإيقاف المؤقت عن صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد هو محل اهتمام كبير من أولي الأمر ومن اللجان المعنية بإدارة أزمة جائحة كورونا، مؤكداً أن الجهات الصحية والعلماء والأطباء أصحاب الاختصاص، يعملون ليل نهار لتقييم الوضع، والتأكد تمامًا من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لصون حياة الناس.

وكانت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، قد رددت أخبارًا غير دقيقة عن قرب رفع الإيقاف المؤقت عن صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، دون أن تستند إلى معلومات صحيحة من مصدرها الرسمي.

وأهابت وزارة الشؤون الإسلامية بالجميع ضرورة تحري الدقة عند نشر الأخبار، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في هذا الفترة، التي تستوجب تضافر جهود الجميع والتزامهم لتجاوز الأزمة.

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أحدث التعليقات

ناقد رياضي
ويقولون النصر عالمي الجاليات ................................
زائر
اتحدى الصرامي إذا امرابط رجع إلى عالمي الجاليات !!
فهد المتعاني
لا نعلم كم متسول فقير! لا نعلم كم متسول مستور الحال! لا نعلم كم متسول غني !، ولا كن في الظروف الحالية في الجائحة فيروس كرونا نتمنى من الكل تعامل مع جهود الدولة نكون في بيوتنا والخير يجيك لبيتك ( خلك في بيتك) الان جمعيات وافعال خير تتسابق لفعل الخير وتوصل للبيت / والشكر موصول لصحيفة صدى والمتابعة وان شاء الله جمعية اضم والجائزة تلفت النظر لهم في الظروف الحالية وتوصل لهم الاحتياجات لهم
واضح*** وصريح***
"اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ ، لَا سُقْيَا عَذَابٍ ، وَلَا هَدْمٍ ، وَلَا غَرَقٍ، اللهم اجعله صيّباً نافعاً"
واضح*** وصريح***
بالتوفيق للجميع..

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