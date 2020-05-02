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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. موقف إنساني من أمير تبوك تجاه الأتراك العالقين في المملكة

Time منذ 15 دقيقة
Views 1318
شاهد.. موقف إنساني من أمير تبوك تجاه الأتراك العالقين في المملكة

تبوك (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن موظف يحاور مجموعة من السائقين الأتراك العالقين داخل منطقة تبوك، وهي يؤكد لهم أن المملكة ستسهل إقامتهم وعودتهم.

وقال الموظف مخاطبًا السائقين الأتراك: " في إجراءات دولة، لا أنا ولا أنت نستطيع تجاوزها، حكينا مع المحافظة ووصل الأمر إلى شخص كريم، لأمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان "؛ مؤكدًا أن هذا: " أمر الأمير من عنده شخصيا بدفع مبلغ 700 ريال من حسابه، وأعطى أمرا للجهات المعنية، الآن تعطوني جوازاتكم بنسلمها لهم بتسددوا الـ700 ريال وأنتم تشحنوا الباخرة وطلعوا " .

وتابع: " هو قال للجوازات، النظام نظام، أنا من جيبي الخاص هو بيدفعها، فجزاه الله خيرا "؛ مضيفًا: " إحنا يا إخوان في بعض الأحيان تصير أمور خارجة عن الإرادة لكن ما يرضى على مسلمين أنهم يتعطلوا، أنتم في بلد خير ومملكة إنسانية " .

ومن جانبه، علق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على مقطع الفيديو: " هذه هي أخلاقنا وتربيتنا وعاداتنا التي تعلمناها من أجدادنا والدي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك يتكفل شخصياً بجميع الغرامات التي لحقت السائقين الأتراك بسبب تأخرهم في العودة نحن بحمد الله في مملكة الانسانية فالسياسة لا تمنعنا عن فعل الخير حتى لو كانت دولهم تسيء لنا " .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
فنان، ومحترف،يصلح يرقى النخل فالديرة..
الملل
نجم تافه ويتابعونه ويحبونه الكلام في وادي والفعل في وادي اخر
حمد سعد
شهر رمضان ٣٠ وسته من شوال هههههه
مع المرزوق🔬
(( ما يسمى " انتقال فيروس البراز عن طريق الفم " أي أن الفيروس الموجود في براز شخص مصاب يمكن أن ينتقل بالعدوى إلى شخص سليم من هذا البراز.)) عن طريق المسابح العامة، التي معروف عنها نشر بيض ديدان " الاسكارس " او الدودة الدبوسية، المعروف علميا وطبيا انها تعلق في (في الشرج) من أجل التكاثر ويأتي المصاب ويلقي بها في المسبح العام الذي يخلوا من العناية الصحية التعقيمية و ايضا لا يتم الكشف الطبي المعوي لمن هم في الأندية الرياضية او الاستراحات
أبو طيف
اي فقر ياصالح الحمدلله ع ماتقدمه بلاد الحرمين الشريفين لاكن هذولي تعودو ع الشحاده ولو تشوف رصيد اغلبهم تنذهل بس انت................؟

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