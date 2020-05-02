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الأعداد السابقة للصحيفة

اكتشاف طريقة صادمة لانتقال عدوى الفيروس

Time منذ 27 دقيقة
Views 1722
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اكتشاف طريقة صادمة لانتقال عدوى الفيروس

أمستردام (صدى):
أزاحت دراسة الستار عن طريقة صادمة جديدة لانتقال عدوى الفيروس المستجد؛ حيث قالت أنه قادر على إصابة الخلايا المعوية والتكاثر فيها، مما يشير إلى إمكانية انتشار العدوى ليس فقط عن طريق القطرات المحمولة جوا.

وأجرى علماء هولنديون من معهد هابريشت، والمركز الطبي بجامعة إيراسموس في روتردام، وجامعة ماستريخت، فحصًا لآثار الفيروس التاجي على نماذج زراعة الخلايا في الأمعاء البشرية واستجابة هذه الخلايا، التي سرعان ما أصيبت بالعدوى وزاد عدد الخلايا المصابة بشكل مفاجئ.

وأوضح العلماء، أن الكثير من المرضى يعانون من أعراض أخرى لـ COVID-19 مثل الغثيان والإسهال، فضلا عن الكشف عن الجسيمات الفيروسية في البراز؛ حيث يمكن أن ينتشر من خلال ما يسمى " انتقال فيروس البراز عن طريق الفم " أي أن الفيروس الموجود في براز شخص مصاب يمكن أن ينتقل بالعدوى إلى شخص سليم من هذا البراز.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
فنان، ومحترف،يصلح يرقى النخل فالديرة..
الملل
نجم تافه ويتابعونه ويحبونه الكلام في وادي والفعل في وادي اخر
حمد سعد
شهر رمضان ٣٠ وسته من شوال هههههه
مع المرزوق🔬
(( ما يسمى " انتقال فيروس البراز عن طريق الفم " أي أن الفيروس الموجود في براز شخص مصاب يمكن أن ينتقل بالعدوى إلى شخص سليم من هذا البراز.)) عن طريق المسابح العامة، التي معروف عنها نشر بيض ديدان " الاسكارس " او الدودة الدبوسية، المعروف علميا وطبيا انها تعلق في (في الشرج) من أجل التكاثر ويأتي المصاب ويلقي بها في المسبح العام الذي يخلوا من العناية الصحية التعقيمية و ايضا لا يتم الكشف الطبي المعوي لمن هم في الأندية الرياضية او الاستراحات
أبو طيف
اي فقر ياصالح الحمدلله ع ماتقدمه بلاد الحرمين الشريفين لاكن هذولي تعودو ع الشحاده ولو تشوف رصيد اغلبهم تنذهل بس انت................؟

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