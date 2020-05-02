بالفيديو.. «هيئة الإحصاء» تكشف أبرز المعلومات عن مسح قياس آثار الجائحة

الرياض (صدى):

‏كشف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإحصاء، اليوم السبت، أن المسح الذي تقوم به الهيئة حاليًا، لوضع اللمسات العلمية لقياس الآثار الحقيقية لهذه الجائحة.

وأوضح متحدث الهيئة العامة للإحصاء، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن هذا المسح هو خاص بالمنشآت في المملكة، وتنقسم إلى صغيرة وكبيرة ومتوسطة، وتهدف البيانات إلى مساعدة راسمي البيانات إلى بناء استراتيجيات تدعم استقرار المنشآت في المملكة.

وقال أن المسح مختصر، لن يتجاوز في حدوده 10 دقائق – 15 دقيقة، ومتاح عبر الإنترنت وباستطاعة الجميع الحصول على بياناتها، لافتًا إلى أن مدة المسح تتراوح بين 7 – 14 يوم، متبقي فيها أسبوع تقريبًا، مؤكدًا أت استيفاء البيانات سيكون عبر الموقع الإلكتروني، ولن يكون هناك زيارات للباحثين في المنشآت.

وأضاف متحدث الإحصاء: " تلتزم الهيئة وفق نظامها بسرية البيانات المتعلقة بالأفراد والمؤسسات بشكل مباشر، لكن البيانات التي سيتم معالجتها من خلال البيانات المدلى بها من المساهمين في الاستبانة ستكون متاحة لمتخذي القرار وراسمي البيانات " .