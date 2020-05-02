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الأعداد السابقة للصحيفة

«الصحة» : تسجيل 1362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

Time منذ 52 دقيقة
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«الصحة» : تسجيل 1362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 1362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن 9% من الحالات المصابة اليوم تعود لسعوديين، و 91% لغير سعوديين، و 11% من الحالات للإناث، و89% لذكور.

وأشار متحدث وزارة الصحة، إلى أن إجمالي الحالات المصابة في المملكة 25459 حالة، بينها 21518 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة؛ مؤكدًا أن معظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 139 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، أنه تم تسجيل 210 حالات تعافي جديدة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 3765 حالة، كما تم تسجيل 7 وفيات جديدة؛ ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 176 شخصًا.

وأضاف: " مع الأسف في الأمور الهامة، نجد دائما شخصيات تحاول إثارة ذعر أو إبراز معلومة خاطئة عبر بث أخبار مغلوطة، وصمام الأمان هو المجتمع في الصد للشائعات والتأكد من الخبر عن طريق المواقع الرسمية " .

وأكد أن التعافي يعني غياب الأعراض وعدم رصد الفيروس بالجسم؛ فيما لا يوجد دليل حتى الآن على تأثير حالة الجو على الفيروس، متابعًا:" بعض الدول قدراتها الصحية محدودة لذلك فهي لا تكتشف حالات كورونا لديها ولا حالات الوفاة، وهذا سبب انخفاض أرقام الحالات لديها" .

 

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
فنان، ومحترف،يصلح يرقى النخل فالديرة..
الملل
نجم تافه ويتابعونه ويحبونه الكلام في وادي والفعل في وادي اخر
حمد سعد
شهر رمضان ٣٠ وسته من شوال هههههه
مع المرزوق🔬
(( ما يسمى " انتقال فيروس البراز عن طريق الفم " أي أن الفيروس الموجود في براز شخص مصاب يمكن أن ينتقل بالعدوى إلى شخص سليم من هذا البراز.)) عن طريق المسابح العامة، التي معروف عنها نشر بيض ديدان " الاسكارس " او الدودة الدبوسية، المعروف علميا وطبيا انها تعلق في (في الشرج) من أجل التكاثر ويأتي المصاب ويلقي بها في المسبح العام الذي يخلوا من العناية الصحية التعقيمية و ايضا لا يتم الكشف الطبي المعوي لمن هم في الأندية الرياضية او الاستراحات
أبو طيف
اي فقر ياصالح الحمدلله ع ماتقدمه بلاد الحرمين الشريفين لاكن هذولي تعودو ع الشحاده ولو تشوف رصيد اغلبهم تنذهل بس انت................؟

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