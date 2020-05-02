مركز أرامكو الطبي يوفر وظائف صحية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):

كشف مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.

وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني تخطيط القلب: شهادة الدبلوم في تخصص تقنية القلب والأوعية الدموية، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة البكالوريوس، وممرض أول- وحدة الرعاية الصحية السلوكية: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مستشار قانوني: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (الحقوق، أو القانون)؛ بينما التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 إبريل 2020م؛ فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا