مركز أرامكو الطبي يوفر وظائف صحية وإدارية شاغرة

وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني تخطيط القلب: شهادة الدبلوم في تخصص تقنية القلب والأوعية الدموية، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة البكالوريوس، وممرض أول- وحدة الرعاية الصحية السلوكية: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى مستشار قانوني: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (الحقوق، أو القانون)؛ بينما التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 إبريل 2020م؛ فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا