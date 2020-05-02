نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

مركز أرامكو الطبي يوفر وظائف صحية وإدارية شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1471
مركز أرامكو الطبي يوفر وظائف صحية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.

وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني تخطيط القلب: شهادة الدبلوم في تخصص تقنية القلب والأوعية الدموية، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة البكالوريوس، وممرض أول- وحدة الرعاية الصحية السلوكية: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مستشار قانوني: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (الحقوق، أو القانون)؛ بينما التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 إبريل 2020م؛ فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا

 

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
فنان، ومحترف،يصلح يرقى النخل فالديرة..
الملل
نجم تافه ويتابعونه ويحبونه الكلام في وادي والفعل في وادي اخر
حمد سعد
شهر رمضان ٣٠ وسته من شوال هههههه
مع المرزوق🔬
(( ما يسمى " انتقال فيروس البراز عن طريق الفم " أي أن الفيروس الموجود في براز شخص مصاب يمكن أن ينتقل بالعدوى إلى شخص سليم من هذا البراز.)) عن طريق المسابح العامة، التي معروف عنها نشر بيض ديدان " الاسكارس " او الدودة الدبوسية، المعروف علميا وطبيا انها تعلق في (في الشرج) من أجل التكاثر ويأتي المصاب ويلقي بها في المسبح العام الذي يخلوا من العناية الصحية التعقيمية و ايضا لا يتم الكشف الطبي المعوي لمن هم في الأندية الرياضية او الاستراحات
أبو طيف
اي فقر ياصالح الحمدلله ع ماتقدمه بلاد الحرمين الشريفين لاكن هذولي تعودو ع الشحاده ولو تشوف رصيد اغلبهم تنذهل بس انت................؟

أخر الأخبار

شاهد.. قصة الحالة «رقم 14» التي أشار إليها متحدث الصحة
شاهد.. قصة الحالة «رقم 14» التي أشار إليها متحدث الصحة
Time منذ 9 ثواني Views 999
شاهد.. مؤذن يروي كيفية أداء المهنة خلال أزمة كورونا
شاهد.. مؤذن يروي كيفية أداء المهنة خلال أزمة كورونا
Time منذ 4 دقائق Views 1109
شاهد.. موقف إنساني من أمير تبوك تجاه الأتراك العالقين في المملكة
شاهد.. موقف إنساني من أمير تبوك تجاه الأتراك العالقين في المملكة
Time منذ 15 دقيقة Views 1306
سفير المملكة في الإمارات يوجه رسالة للمواطنين العائدين إلى الرياض
سفير المملكة في الإمارات يوجه رسالة للمواطنين العائدين إلى الرياض
Time منذ 20 دقيقة Views 1420
المئذنة القديمة للمسجد النبوي التي بنيت عام 1483
المئذنة القديمة للمسجد النبوي التي بنيت عام 1483
Time منذ 25 دقيقة Views 400
إصابات جديدة بكورونا تهدد الدوري الألماني
إصابات جديدة بكورونا تهدد الدوري الألماني
Time منذ 26 دقيقة Views 1245
اكتشاف طريقة صادمة لانتقال عدوى الفيروس
اكتشاف طريقة صادمة لانتقال عدوى الفيروس
Time منذ 27 دقيقة Views 1705
بارما الإيطالي يصرف النظر عن ضم جيوفينكو
بارما الإيطالي يصرف النظر عن ضم جيوفينكو
Time منذ 34 دقيقة Views 1295
بالفيديو.. «هيئة الإحصاء» تكشف أبرز المعلومات عن مسح قياس آثار الجائحة
بالفيديو.. «هيئة الإحصاء» تكشف أبرز المعلومات عن مسح قياس آثار الجائحة
Time منذ 34 دقيقة Views 1422
«الصحة» : تسجيل 1362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)
«الصحة» : تسجيل 1362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)
Time منذ 52 دقيقة Views 1682