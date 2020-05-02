بالفيديو..مواطن بمركز ربوع العين يرصد متسولات من قرية "الجويني" رغم إغلاقها

حامد العمري (صدى):

رصد “ مواطن” بكاميرا جواله بعد ظهر اليوم ، إنتشار متسولات بمركز ربوع العين التابع لمحافظة أضم ، بالقرب من المحطات والمحلات التجارية .

وقد عبر " لصدى" عن انزعاجه وأهالي المركز كافة كونهن من قرية "الجويني" ، التي سبق وأن أُعلن عن إصابة عدة أشخاص بفيروس كورونا من أهالي هذه القرية ، مطالبين الجهات ذات الاختصاص باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهن .

ثم طالب موثق المقطع وهو أحد سكان المركز من الجهات المعنية ، سرعة القبض عليهن والكشف عليهن لاسيما وسط انتشار فايروس كورونا، والحزم في التعامل مع هذه الظاهرة كي لا تكون مصدر نقل عدوى خصوصا مع تنقلهن بين المساكن ومراكز وقرى المحافظة .

وهذه الظاهرة ليست بالجديدة ، ففي كل عام يكثر انتشارهن في شهر رمضان المبارك على مستوى محافظة أضم والمراكز التابعة لها ، متخذين شهر رمضان فرصة لاستعطاف الناس لجلب الكثير من المال .

يذكر أن بلدية أضم غردت بأنها وبالتعاون مع شرطة المحافظة ؛ قد قامت بإغلاق منافذ الطرق المؤدية لقرية الجويني ، وأبقت على مدخل واحد للقرية حيث تم تأمينه بوضع "بركس" وتجهيزه بالكامل وإيصال التيار الكهربائي ليتم استخدامه كمقر لأفراد الشرطة ؛ التي باشرت عملها في ضبط الحركة ومنع الخروج من القرية إلا للضرورة ، كما قامت جمعية البر الخيرية بمركز الجائزة بتوزيع السلال الغذائية على جميع سكان القرية وتأمين كافة احتياجاتهم ، بالإضافة إلى التثقيف الصحي ، إلا أنهم يصرون على التسول ، وهذا يدق ناقوس الخطر في تفشي وباء كورونا ونقله إلى كافة أرجاء المحافظة.