نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو..مواطن بمركز ربوع العين يرصد متسولات من قرية "الجويني" رغم إغلاقها

Time منذ ساعة
Views 2744
Comment 5
بالفيديو..مواطن بمركز ربوع العين يرصد متسولات من قرية "الجويني" رغم إغلاقها

حامد العمري (صدى):
رصد “ مواطن” بكاميرا جواله بعد ظهر اليوم ، إنتشار متسولات بمركز ربوع العين التابع لمحافظة أضم ، بالقرب من المحطات والمحلات التجارية .

وقد عبر " لصدى" عن انزعاجه وأهالي المركز كافة كونهن من قرية "الجويني" ، التي سبق وأن أُعلن عن إصابة عدة أشخاص بفيروس كورونا من أهالي هذه القرية ، مطالبين الجهات ذات الاختصاص باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهن .

ثم طالب موثق المقطع وهو أحد سكان المركز من الجهات المعنية ، سرعة القبض عليهن والكشف عليهن لاسيما وسط انتشار فايروس كورونا، والحزم في التعامل مع هذه الظاهرة كي لا تكون مصدر نقل عدوى خصوصا مع تنقلهن بين المساكن ومراكز وقرى المحافظة .

وهذه الظاهرة ليست بالجديدة ، ففي كل عام يكثر انتشارهن في شهر رمضان المبارك على مستوى محافظة أضم والمراكز التابعة لها ، متخذين شهر رمضان فرصة لاستعطاف الناس لجلب الكثير من المال .

يذكر أن بلدية أضم غردت بأنها وبالتعاون مع شرطة المحافظة ؛ قد قامت بإغلاق منافذ الطرق المؤدية لقرية الجويني ، وأبقت على مدخل واحد للقرية حيث تم تأمينه بوضع "بركس" وتجهيزه بالكامل وإيصال التيار الكهربائي ليتم استخدامه كمقر لأفراد الشرطة ؛ التي باشرت عملها في ضبط الحركة ومنع الخروج من القرية إلا للضرورة ، كما قامت جمعية البر الخيرية بمركز الجائزة بتوزيع السلال الغذائية على جميع سكان القرية وتأمين كافة احتياجاتهم ، بالإضافة إلى التثقيف الصحي ، إلا أنهم يصرون على التسول ، وهذا يدق ناقوس الخطر في تفشي وباء كورونا ونقله إلى كافة أرجاء المحافظة.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
فنان، ومحترف،يصلح يرقى النخل فالديرة..
الملل
نجم تافه ويتابعونه ويحبونه الكلام في وادي والفعل في وادي اخر
حمد سعد
شهر رمضان ٣٠ وسته من شوال هههههه
مع المرزوق🔬
(( ما يسمى " انتقال فيروس البراز عن طريق الفم " أي أن الفيروس الموجود في براز شخص مصاب يمكن أن ينتقل بالعدوى إلى شخص سليم من هذا البراز.)) عن طريق المسابح العامة، التي معروف عنها نشر بيض ديدان " الاسكارس " او الدودة الدبوسية، المعروف علميا وطبيا انها تعلق في (في الشرج) من أجل التكاثر ويأتي المصاب ويلقي بها في المسبح العام الذي يخلوا من العناية الصحية التعقيمية و ايضا لا يتم الكشف الطبي المعوي لمن هم في الأندية الرياضية او الاستراحات
أبو طيف
اي فقر ياصالح الحمدلله ع ماتقدمه بلاد الحرمين الشريفين لاكن هذولي تعودو ع الشحاده ولو تشوف رصيد اغلبهم تنذهل بس انت................؟

أخر الأخبار

شاهد.. مؤذن يروي كيفية أداء المهنة خلال أزمة كورونا
شاهد.. مؤذن يروي كيفية أداء المهنة خلال أزمة كورونا
Time منذ 3 دقائق Views 1094
شاهد.. موقف إنساني من أمير تبوك تجاه الأتراك العالقين في المملكة
شاهد.. موقف إنساني من أمير تبوك تجاه الأتراك العالقين في المملكة
Time منذ 14 دقيقة Views 1300
سفير المملكة في الإمارات يوجه رسالة للمواطنين العائدين إلى الرياض
سفير المملكة في الإمارات يوجه رسالة للمواطنين العائدين إلى الرياض
Time منذ 19 دقيقة Views 1420
المئذنة القديمة للمسجد النبوي التي بنيت عام 1483
المئذنة القديمة للمسجد النبوي التي بنيت عام 1483
Time منذ 25 دقيقة Views 398
إصابات جديدة بكورونا تهدد الدوري الألماني
إصابات جديدة بكورونا تهدد الدوري الألماني
Time منذ 26 دقيقة Views 1245
اكتشاف طريقة صادمة لانتقال عدوى الفيروس
اكتشاف طريقة صادمة لانتقال عدوى الفيروس
Time منذ 26 دقيقة Views 1704
بارما الإيطالي يصرف النظر عن ضم جيوفينكو
بارما الإيطالي يصرف النظر عن ضم جيوفينكو
Time منذ 33 دقيقة Views 1295
بالفيديو.. «هيئة الإحصاء» تكشف أبرز المعلومات عن مسح قياس آثار الجائحة
بالفيديو.. «هيئة الإحصاء» تكشف أبرز المعلومات عن مسح قياس آثار الجائحة
Time منذ 33 دقيقة Views 1418
«الصحة» : تسجيل 1362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)
«الصحة» : تسجيل 1362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)
Time منذ 52 دقيقة Views 1674
اغرب طريقة لقص الاشجار
اغرب طريقة لقص الاشجار
Time منذ ساعة Views 430