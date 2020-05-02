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الأعداد السابقة للصحيفة

فضيحة تلاحق فنزويلا وإيران بسبب أطنان من الذهب

Time منذ ساعة
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فضيحة تلاحق فنزويلا وإيران بسبب أطنان من الذهب

وكالات (صدى):
كشف المبعوث الأمريكي لشؤون فنزويلا، إليوت أبرامز، أن إيران أرسلت "مزيداً من الطائرات" إلى فنزويلا خلال السبوع الجاري؛ لتلقي دفعات من الذهب لافتًا إلى أن هذه الطائرات القادمة من إيران التي تنقل أشياء لصناعة النفط تعود محملة بثمن هذه الأشياء "ذهبًا".

وأرسلت شركة الطيران الإيرانية "ماهان إير" أكثر من 6 طائرات إلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية الأسبوع الماضي؛ فيما عمدت السلطة في فنزويلا إلى فتح خزائن الذهب في البلاد وتسليم أطنان من سبائك المعدن الأصفر الخالص إلى حليفتها في طهران.

وأسفرت تلك الشحنات، عن انخفاض مفاجئ في أرقام الاحتياطي الأجنبي في فنزويلا، البلد الذي مزقته الأزمة الاقتصادية مع 6.3 مليار دولار فقط من الأصول بالعملة الصعبة، وهو أدنى مبلغ منذ ثلاثة عقود؛ فيما تجاهلت إيران الحديث عن تلك الشحنات، واستنكرت ما وصفته بـ" الاتهامات الأمريكية".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ضاعت فلوسك يا صابر ... راح الذهب يا قنزويلا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
مسالم
أبوعمار.. اتق الله لقد قذفتها بالباطل غيبا وبهتانا... انتظر انتقام الله لها منك
ابو داود
كل سكان الارض قبائل فكل شخص لو فكر كيف ان الله خلقه لوجد نفسه حيوانا منويا مكون من راس وذيل وكان يمكن ان لايخلق فيجب ان نحمد الله على خلقه (افلا ينظر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا)

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