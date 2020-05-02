فضيحة تلاحق فنزويلا وإيران بسبب أطنان من الذهب

وكالات (صدى):

كشف المبعوث الأمريكي لشؤون فنزويلا، إليوت أبرامز، أن إيران أرسلت "مزيداً من الطائرات" إلى فنزويلا خلال السبوع الجاري؛ لتلقي دفعات من الذهب لافتًا إلى أن هذه الطائرات القادمة من إيران التي تنقل أشياء لصناعة النفط تعود محملة بثمن هذه الأشياء "ذهبًا".

وأرسلت شركة الطيران الإيرانية "ماهان إير" أكثر من 6 طائرات إلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية الأسبوع الماضي؛ فيما عمدت السلطة في فنزويلا إلى فتح خزائن الذهب في البلاد وتسليم أطنان من سبائك المعدن الأصفر الخالص إلى حليفتها في طهران.

وأسفرت تلك الشحنات، عن انخفاض مفاجئ في أرقام الاحتياطي الأجنبي في فنزويلا، البلد الذي مزقته الأزمة الاقتصادية مع 6.3 مليار دولار فقط من الأصول بالعملة الصعبة، وهو أدنى مبلغ منذ ثلاثة عقود؛ فيما تجاهلت إيران الحديث عن تلك الشحنات، واستنكرت ما وصفته بـ" الاتهامات الأمريكية".