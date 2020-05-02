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أبرز المعلومات عن دواء «رمديسفير» المرتقب لعلاج كورونا

Time منذ 46 دقيقة
Views 1631
أبرز المعلومات عن دواء «رمديسفير» المرتقب لعلاج كورونا

واشنطن (صدى):
تترقب دول العالم الدواء الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة لعلاج كورونا ، والذي حاز على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير، دواء " رمديسيفير " .

وكشفت معلومات أن هذا الدواء أعطى نتائج واعدة في التجارب السريرية ونجح في تقليص مدة الشفاء لـ 4 أيام ، إذ يقتحم الحمض النووي للفيروس ويمنعه من التكاثر داخل جسم الإنسان ومن ثم يقضي عليه .

وأكد علماء أن الدواء نفسه كان مصنع لعلاج الإيبولا لكنه فشل معه ، وتم تجربته على كوفيد 19 ليأتي بنتائج مبشرة ، وفقاً للعربية .

وستقوم الشركة الأمريكية "جلياد ساينسيز " بإنتاج الدواء وتصديره للعالم غير أنه لازال عقار تجريبياً .

ومن غير الواضح تكلفة الدواء ، إلا أن الشركة أعلنت تبرعها بـ 1.5 مليون جرعة دواء في 140 ألف دورة علاجية إلى المستشفيات .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ضاعت فلوسك يا صابر ... راح الذهب يا قنزويلا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
مسالم
أبوعمار.. اتق الله لقد قذفتها بالباطل غيبا وبهتانا... انتظر انتقام الله لها منك
ابو داود
كل سكان الارض قبائل فكل شخص لو فكر كيف ان الله خلقه لوجد نفسه حيوانا منويا مكون من راس وذيل وكان يمكن ان لايخلق فيجب ان نحمد الله على خلقه (افلا ينظر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا)

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