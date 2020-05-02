أبرز المعلومات عن دواء «رمديسفير» المرتقب لعلاج كورونا

واشنطن (صدى):

تترقب دول العالم الدواء الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة لعلاج كورونا ، والذي حاز على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير، دواء " رمديسيفير " .

وكشفت معلومات أن هذا الدواء أعطى نتائج واعدة في التجارب السريرية ونجح في تقليص مدة الشفاء لـ 4 أيام ، إذ يقتحم الحمض النووي للفيروس ويمنعه من التكاثر داخل جسم الإنسان ومن ثم يقضي عليه .

وأكد علماء أن الدواء نفسه كان مصنع لعلاج الإيبولا لكنه فشل معه ، وتم تجربته على كوفيد 19 ليأتي بنتائج مبشرة ، وفقاً للعربية .

وستقوم الشركة الأمريكية "جلياد ساينسيز " بإنتاج الدواء وتصديره للعالم غير أنه لازال عقار تجريبياً .

ومن غير الواضح تكلفة الدواء ، إلا أن الشركة أعلنت تبرعها بـ 1.5 مليون جرعة دواء في 140 ألف دورة علاجية إلى المستشفيات .