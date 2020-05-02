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رجل يقيم دعوى طلاق لاهتمام زوجته الزائد بنفسها

Time منذ 8 دقائق
Views 196
رجل يقيم دعوى طلاق لاهتمام زوجته الزائد بنفسها

القاهرة (صدى):
سرد رجل أمام محكمة الأسرة في مصر، قصته وسبب إقامته دعوى طلاق لتطليق زوجته، وذلك بسبب اهتمامها الزائد بنفسها بعد التحاقها بالعمل.

وقال الزوج: " حياتي الزوجية كانت مستقرة تماما، مراتي ملتزمة أخلاقيا، ومن عائلة متواضعة، ومن بعد مرض والدتي أنفقت كل أموالي على، فطلبت زوجتي إنها تنزل تشتغل، ووافقت "؛ مضيفًا: " طول عمر مراتي لبسها واسع ومحتشم وفجأة اتغير لبسها، وبعد فترة أصبح التغير كامل فى لبسها ومكياج كامل، وصوتها بدأ يعلى وبتتخانق كل ما أسألها على حاجة ".

وتابع: " حاولت أزورها فى مكان الشغل رفضت وسابت البيت ومشيت، ومصممة تبعدني بكل الطرق عن مكان شغلها ولما طلبت تسيب الشغل رفضت "؛ مستطردًا: " أقمت دعوى قضائية عشان أطلقها، والسبب كان إنها اهتمت بنفسها أول ما اشتغلت وحاسسها واحدة معرفهاش " .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
سبق وكلنا لكم في تغريدات سابقه، ان عمر الشقي بقي.. آه ،،كم من واحد الآن ترتعد فرائصه من خبر عودة أبو خدود وردية ((Pink cheeks))
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب ما فيه داعي للفضائح
توت
منتظر يستجيب لي مرسل له طلب نقل خدمات
ابو عمار
لعنة الله عليه الحقير

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