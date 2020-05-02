رجل يقيم دعوى طلاق لاهتمام زوجته الزائد بنفسها

القاهرة (صدى):

سرد رجل أمام محكمة الأسرة في مصر، قصته وسبب إقامته دعوى طلاق لتطليق زوجته، وذلك بسبب اهتمامها الزائد بنفسها بعد التحاقها بالعمل.

وقال الزوج: " حياتي الزوجية كانت مستقرة تماما، مراتي ملتزمة أخلاقيا، ومن عائلة متواضعة، ومن بعد مرض والدتي أنفقت كل أموالي على، فطلبت زوجتي إنها تنزل تشتغل، ووافقت "؛ مضيفًا: " طول عمر مراتي لبسها واسع ومحتشم وفجأة اتغير لبسها، وبعد فترة أصبح التغير كامل فى لبسها ومكياج كامل، وصوتها بدأ يعلى وبتتخانق كل ما أسألها على حاجة ".

وتابع: " حاولت أزورها فى مكان الشغل رفضت وسابت البيت ومشيت، ومصممة تبعدني بكل الطرق عن مكان شغلها ولما طلبت تسيب الشغل رفضت "؛ مستطردًا: " أقمت دعوى قضائية عشان أطلقها، والسبب كان إنها اهتمت بنفسها أول ما اشتغلت وحاسسها واحدة معرفهاش " .