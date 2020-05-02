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الأعداد السابقة للصحيفة

مؤسس شركة أمازون يواجه عدة اتهامات

Time منذ ساعة
Views 1594
مؤسس شركة أمازون يواجه عدة اتهامات

وكالات (صدى):
يواجه مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، قائمة اتهامات بشأن المخاوف حول المنافسة، التي تتصل بالممارسات التجارية للشركة؛ حيث استدعته اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي.

ووجه أعضاء اللجنة الديمقراطيون والجمهوريون، خطابًا إلى بيزوس، يقول: " إذا كان ما نشر في (وول ستريت جورنال) دقيقاً، فإن بيانات (أمازون) التي قدمتها للجنة حول الممارسات التجارية للشركة تبدو مضللة، وربما تكون زائفة وغير صحيحة، بما يستوجب المساءلة الجنائية " .

وجاء طلب اللجنة، بعد تحقيق لصحيفة «وول ستريت جورنال»، كشف عن استخدام موظفي «أمازون» بيانات فردية غير مجمعة متعلقة بالبائعين الخارجيين المتعاونين مع الشركة، وذلك أثناء استعراضهم الاستراتيجية الخاصة بالمنتجات.

ومن جانبه، أوضح رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار بمجلس النواب، ديفيد سيسيلين، إن التقرير يظهر أن أمازون «ربما تكون قد كذبت على الكونجرس»، في شهادتها السابقة أمام اللجنة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ضاعت فلوسك يا صابر ... راح الذهب يا قنزويلا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
مسالم
أبوعمار.. اتق الله لقد قذفتها بالباطل غيبا وبهتانا... انتظر انتقام الله لها منك
ابو داود
كل سكان الارض قبائل فكل شخص لو فكر كيف ان الله خلقه لوجد نفسه حيوانا منويا مكون من راس وذيل وكان يمكن ان لايخلق فيجب ان نحمد الله على خلقه (افلا ينظر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا)

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