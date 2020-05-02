مؤسس شركة أمازون يواجه عدة اتهامات

وكالات (صدى):

يواجه مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، قائمة اتهامات بشأن المخاوف حول المنافسة، التي تتصل بالممارسات التجارية للشركة؛ حيث استدعته اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي.

ووجه أعضاء اللجنة الديمقراطيون والجمهوريون، خطابًا إلى بيزوس، يقول: " إذا كان ما نشر في (وول ستريت جورنال) دقيقاً، فإن بيانات (أمازون) التي قدمتها للجنة حول الممارسات التجارية للشركة تبدو مضللة، وربما تكون زائفة وغير صحيحة، بما يستوجب المساءلة الجنائية " .

وجاء طلب اللجنة، بعد تحقيق لصحيفة «وول ستريت جورنال»، كشف عن استخدام موظفي «أمازون» بيانات فردية غير مجمعة متعلقة بالبائعين الخارجيين المتعاونين مع الشركة، وذلك أثناء استعراضهم الاستراتيجية الخاصة بالمنتجات.

ومن جانبه، أوضح رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار بمجلس النواب، ديفيد سيسيلين، إن التقرير يظهر أن أمازون «ربما تكون قد كذبت على الكونجرس»، في شهادتها السابقة أمام اللجنة.