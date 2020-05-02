الملحقية بأمريكا تناشد الطلاب الراغبين في السفر بعدم مغادرة منازلهم

الرياض (صدى):

ناشدت الملحقية الثقافية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية، الطلاب راغبي السفر والمسجلين في منصة العودة الآمنة، بالبقاء في مقر سكنهم وعدم التنقل واتباع سبل الوقاية.

وأوضحت الملحقية الثقافية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير "تويتر" اليوم السبت: " نظراً لما لوحظ من قيام بعض الطلاب بترك مقار سكنهم ومراجعة السفارة أو القنصليات بطلب إسكانهم لحين تأمين سفرهم، وحيث إن مواعيد السفر مبنية على جدولة الأولويات وتتم عبر إشعار مسبق، فنهيب براغبي السفر والمسجلين في منصة العودة الآمنة، البقاء في مقار سكنهم وعدم التنقل حفاظاً على سلامتهم " .

وأضافت الملحقية: " ذلك لحين التواصل معهم وإشعارهم بمواعيد السفر المقررة لهم من قِبل الجهات المختصة، حيث إن القواعد والتعليمات المطبقة لا تسمح بإسكانهم، حفظكم الله من كل سوء " .