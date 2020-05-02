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الأعداد السابقة للصحيفة

القيادة تهنئ رئيس بولندا بذكرى يوم الدستور لبلاده

Time منذ ساعة
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القيادة تهنئ رئيس بولندا بذكرى يوم الدستور لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس أنجي دودا رئيس جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس أنجي دودا رئيس جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
سبق وكلنا لكم في تغريدات سابقه، ان عمر الشقي بقي.. آه ،،كم من واحد الآن ترتعد فرائصه من خبر عودة أبو خدود وردية ((Pink cheeks))
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب ما فيه داعي للفضائح
توت
منتظر يستجيب لي مرسل له طلب نقل خدمات
ابو عمار
لعنة الله عليه الحقير

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