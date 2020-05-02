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الأعداد السابقة للصحيفة

"الشورى" يناقش تعديل نظامي مكافحة الرشوة والتأمين ضد التعطل عن العمل

Time منذ 34 دقيقة
Views 1324
"الشورى" يناقش تعديل نظامي مكافحة الرشوة والتأمين ضد التعطل عن العمل

الرياض (صدى):
يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها (عن بعد) غداً الأحد تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي , بشأن المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات , وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على موضوع تطبيق النظام بعد دراسته .

بعد ذلك يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29 / 12 / 1412هـ , وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الأمنية بشأن التعديل المقترح وما قدمته اللجنة من توصيات بشأن موضوع تعديل المادة بعد دراسته .

وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه , وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن مشروع اللائحة بعد دراسته .

كما يناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن طلب تعديل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12 / 3 / 1435هـ , وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن طلب التعديل بعد دراسته .

بعد ذلك يصوت مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه اعضاء المجلس من أراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار (وزارة الاستثمار حالياً) للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة , وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير .

كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة , وذلك بعد ان يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير .

وخلال الجلسة العادية التاسعة والثلاثين التي يعقدها(عن بعد) بعد غدٍ الأثنين يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1439 / 1440 هـ , أثناء مناقشته في جلسة سابقة ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالياً) للعام المالي 1439 / 1440هـ , أثناء مناقشته في جلسة سابقة , وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن التقرير .

بعد ذلك يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة النقل العام (الهيئة العامة للنقل حالياً) للعام المالي 1439 / 1440هـ , أثناء مناقشته في جلسة سابقة , ثم يصوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام الزراعة , وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1439 / 1440هـ , وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي , بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439 / 1440هـ .

كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلستيه عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة في عدد من المجالات .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
سبق وكلنا لكم في تغريدات سابقه، ان عمر الشقي بقي.. آه ،،كم من واحد الآن ترتعد فرائصه من خبر عودة أبو خدود وردية ((Pink cheeks))
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب ما فيه داعي للفضائح
توت
منتظر يستجيب لي مرسل له طلب نقل خدمات
ابو عمار
لعنة الله عليه الحقير

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