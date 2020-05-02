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الموافقة على مشروع نظام الصلح في القصاص

Time منذ ساعة
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الموافقة على مشروع نظام الصلح في القصاص

الرياض (صدى):
أكدت مصادر، اليوم السبت، أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى وافقت على مشروع نظام الصلح في القصاص، وذلك خلال اجتماع عقدته مؤخرًا عن بُعد.

وأدخلت اللجنة، تعديلات على المشروع المقترح من الأعضاء سلطان آل فارح، وسلطانة البديوي، وسليمان الفيفي، وعبدالله البلوي، وفيصل آل فاضل، ومستورة الشمري؛ حيث يعمل على تنظيم عملية الصلح عن القصاص، وتقدير التعويض في حال الجناية على النفس وما دونها.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى حماية أفراد المجتمع من الممارسات الخاطئة أو الاستغلال بأي شكل من الأشكال؛ فضلًا عن تنظيم عملية جمع تعويضات الصلح في القصاص، ويحدد آليات دفع التعويض، والجهات المنوط بها تنظيمه وتحصيله، ويركز على رفع مستوى وعي المجتمع لعدم المبالغة في الديات والتعويضات وأهمية العفو لوجه الله.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
سبق وكلنا لكم في تغريدات سابقه، ان عمر الشقي بقي.. آه ،،كم من واحد الآن ترتعد فرائصه من خبر عودة أبو خدود وردية ((Pink cheeks))
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب ما فيه داعي للفضائح
توت
منتظر يستجيب لي مرسل له طلب نقل خدمات
ابو عمار
لعنة الله عليه الحقير

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