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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. سعر ومواصفات أحدث سيارات «شيري» الكروس أوفر بعد اقتحامها الأسواق

Time منذ 3 أيام
Views 7117
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بالفيديو.. سعر ومواصفات أحدث سيارات «شيري» الكروس أوفر بعد اقتحامها الأسواق

أميرة خالد (صدى):
اقتحمت سيارة شيري الجديدة Tiggo 8 العديد من أسواق آسيا وأوروبا وسط تنافس كبير وترقب لوصولها السوق الخليجية .

ويبدأ سعر السيارة الجديدة أكبر سيارات شيري الكروس من 19800 دولار كسعر متوسط في الأسواق الأوروبية.

وجاءت السيارة بمواصفات مذهلة حيث تحتوي على صندوق أمتعة كبير بسعة 892 ليترا ويمكن زيادته إلى 1932 ليترا ، وقمرة مخصصة لـ 5 ركاب مع واجهة قيادة متطورة بها شاشتين لمسيتين تتصل بالأجهزة والهواتف الذكية عبر البلوتوث .

وزودت شيري سيارتها اللافتة بنظام دفع أمامي ونظام تدفئة للمقاعد والمقود وحساسات للمطر والضوء وأنظمة أمان ومنع انزلاق ، فيما جاء المحرك بسعة 2 لتر وعزم 170 حصان وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل .

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
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ابو محمد 😎
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ابو محمد 😎
خيزروه باالخيزران ...
ابو محمد 😎
خيزروه باالخيزران ...
زائر
اعوذ بالله شكلها مقزز

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