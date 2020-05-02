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«أرامكو» تعمل على توسعة مخزوناتها الدولية على أربع منافذ

Time منذ 51 دقيقة
Views 1441
«أرامكو» تعمل على توسعة مخزوناتها الدولية على أربع منافذ

الرياض (صدى):
تعمل شركة أرامكو السعودية، على بناء مخزونات بترولية في قلب أوروبا؛ حيث تسعى لتوسعة مخزوناتها الدولية ونجحت بحراكها المدروس والمنظم بتواجدها القوي على مشارف أربع منافذ استراتيجية دولية لتخزين النفط الخام في هولندا ومصر والإمارات واليابان.

ويأتي ذلك بطاقة تخزينية إجمالية بأكثر من 66 مليون برميل مما يعزز مرونتها التشغيلية وإمكانية الاعتماد عليها في الحصول على الإمدادات؛ فيما أكدت أرامكو، إنها تتابع عن كثب ما تنتجه من المواد الهيدروكربونية من أجل مراقبة وتحسين عمليات تسليمها.

وتقدر مخزونات النفط في المملكة وخارجها بنحو 200 مليون برميل يوميًا، فضلاً عن الطاقة الفائضة الفعلية بأكثر من مليوني برميل يومياً تشكل أكثر من ثلثي الطاقة الفائضة لدى أوبك، وإجمالاً؛ بينما تحتفظ المملكة بنحو مليون إلى مليوني برميل يومياً من النفط كطاقة احتياطية للطوارئ.

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أحدث التعليقات

أبو شـ༄وق༄
كيم يطقطق عليهم
أبو شـ༄وق༄
وش بتاخذ الريح من الصفى
نجاة محمد
كما يقال اكل العيش صعب و ربنا يحفظهم
ع. س. ع
واضح عليك التوتر والقلق يا وضيع اذهب والعق أحذية الأتراك واحذية الحمدين فهذا مقدارك ووضعك ولا تنسى تمر على عمك خامنئي لتتمتع معة ولن يضير بلاد الحرمين الشريفين ما تفعل ولن يلتفت لك أحد فأنت مجرد تافة ومرتزق وكلب مشرد .
استغفرالله
٣٠ يوم صومهن لله و٦ لباقيان لك ان صدقت متى صار الشهر ٣٦ يوم

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