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الأعداد السابقة للصحيفة

«مورينو» يكشف تفاصيل بكاؤه لأول مرة

Time منذ ساعتين
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Comment 1
«مورينو» يكشف تفاصيل بكاؤه لأول مرة

وكالات (صدى):
اعترف البرتغالي جوزيه مورينو مدرب توتنهام بإنهياره في أحد البطولات لدرجة البكاء ، وكشف الأسباب التي دفعته لذلك .

وقال " مورينو" في حوار صحفي معه، أن هذه المرة كانت في موسم 2011/ 2012 حين تم خروج ريال ريال مدريد من نصف نهائي بطولة أوروبا بسبب ضربات ترجيح بايرن ميونخ .

وأضاف أن ريال مدريد كان الأقوى في هذا الموسم لكن كريستيانو رونالدو، وريكاردو كاكا، وسيرجيو راموس، هم وحوش في كرة القدم بشكل مؤكد، لكنهم بشر أيضًا .

وتابع : في تلك الليلة كانت المرة الوحيدة التي أبكي فيها كمدرب خلال مسيرتي، أتذكرها جيدًا، كنت مع إيتور كارانكا واقفيْن أمام منزلي في السيارة، وكنت أبكي، لقد كان الأمر صعبًا .

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ تأهل حينها للنهائي بعد بعد الفوز بضربات الترجيح بـ2/1 في مباراة الذهاب كما فاز بنفس النتيجة في لقاء الإياب .

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أحدث التعليقات

أبو شـ༄وق༄
كيم يطقطق عليهم
أبو شـ༄وق༄
وش بتاخذ الريح من الصفى
نجاة محمد
كما يقال اكل العيش صعب و ربنا يحفظهم
ع. س. ع
واضح عليك التوتر والقلق يا وضيع اذهب والعق أحذية الأتراك واحذية الحمدين فهذا مقدارك ووضعك ولا تنسى تمر على عمك خامنئي لتتمتع معة ولن يضير بلاد الحرمين الشريفين ما تفعل ولن يلتفت لك أحد فأنت مجرد تافة ومرتزق وكلب مشرد .
استغفرالله
٣٠ يوم صومهن لله و٦ لباقيان لك ان صدقت متى صار الشهر ٣٦ يوم

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