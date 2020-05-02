«مورينو» يكشف تفاصيل بكاؤه لأول مرة

وكالات (صدى):

اعترف البرتغالي جوزيه مورينو مدرب توتنهام بإنهياره في أحد البطولات لدرجة البكاء ، وكشف الأسباب التي دفعته لذلك .

وقال " مورينو" في حوار صحفي معه، أن هذه المرة كانت في موسم 2011/ 2012 حين تم خروج ريال ريال مدريد من نصف نهائي بطولة أوروبا بسبب ضربات ترجيح بايرن ميونخ .

وأضاف أن ريال مدريد كان الأقوى في هذا الموسم لكن كريستيانو رونالدو، وريكاردو كاكا، وسيرجيو راموس، هم وحوش في كرة القدم بشكل مؤكد، لكنهم بشر أيضًا .

وتابع : في تلك الليلة كانت المرة الوحيدة التي أبكي فيها كمدرب خلال مسيرتي، أتذكرها جيدًا، كنت مع إيتور كارانكا واقفيْن أمام منزلي في السيارة، وكنت أبكي، لقد كان الأمر صعبًا .

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ تأهل حينها للنهائي بعد بعد الفوز بضربات الترجيح بـ2/1 في مباراة الذهاب كما فاز بنفس النتيجة في لقاء الإياب .