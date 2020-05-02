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الأعداد السابقة للصحيفة

مقطع يوثق زيارة شمعون بيريز للدوحة وإهداءه سيفًا مرصعًا بالذهب

Time منذ 4 ساعات
Views 2433
Comment 8
مقطع يوثق زيارة شمعون بيريز للدوحة وإهداءه سيفًا مرصعًا بالذهب

ماجد القزيز (صدى):
في حين تتشدق قطر والجزيرة وإعلام نظام " الحمدين " برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وفي الوقت الذي يدعون فيه دفاعهم عن القضية الفلسطينية، تجد الدوحة فاتحة ذراعيها لممثلي الاحتلال مرحبة بوجودهم على أرضها.

ووثق مقطع فيديو أعيد تداوله، الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس وزراء إسرائيل السابق شمعون بيريز لقطر، واستقبال أمير قطر السابق حمد بن خليفة ال ثاني، وتسلمه هدية عبارة عن سيف مُرصع بالذهب، وتوقيع عدد من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية.

ومؤخرا قام رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين وقائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتصي هليڤي بزيارة سرية للدوحة، والتقيا شخصيات قطرية من بينها، محمد بن أحمد المسند، رئيس الاستخبارات القطرية ومستشار أمير قطر للأمن القومي، هذا وشارك في المداولات السفير محمد العمادي، ودار اللقاء حول إرساء تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة.

ويسير النظام القطري مطبقا مبدأ " يقولون مالا يفعلون " فطالما حاولوا المتاجرة بالقضايا العربية، وسط محاولات لإنكار التطبيع في الإعلام والتلفزيون المحلي بينما لديهم علاقات متينة في السر.

وجاء تداول مقطع زيارة بيريز للدوحة، كدليل صغير وسط سجل حافل بالفضائح، والعلاقات المشبوهة بين قطر وإسرائيل منذ الأمد، حيث تحاول الأبواق القطرية حاليا اتهام المملكة بمحاولات التطبيع، عن طريق المسلسلات.

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أحدث التعليقات

أبو شـ༄وق༄
كيم يطقطق عليهم
أبو شـ༄وق༄
وش بتاخذ الريح من الصفى
نجاة محمد
كما يقال اكل العيش صعب و ربنا يحفظهم
استغفرالله
٣٠ يوم صومهن لله و٦ لباقيان لك ان صدقت متى صار الشهر ٣٦ يوم
احمد
ومتى اصلا التاريخ الهجري يعترف بالميلادي وبمعنى ايش دخل هذا بهذا بس كلام وتعبئة خبر ورمضان هو رمضان من خلق الله الارض او بمعنى من هجرة سيد البشر اللهم صلي وسلم عليه والى الان رمضان شهر 29 او 30 يوم وبس

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