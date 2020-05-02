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الأعداد السابقة للصحيفة

إعلام أردوغان يعترف بسرقة أجزاء من الحجر الأسود

Time منذ ساعتين
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إعلام أردوغان يعترف بسرقة أجزاء من الحجر الأسود

أنقرة (صدى):
أقرت وكالة الأناضول التركية، باستيلاء العثمانيين على أجزاء من الحجر الأسود.

وقالت الوكالة إن المعلومات عن وجود قطع من الحجر الأسود في إسطنبول صحيحة لا شك.

وأضافت أن المعماري العثماني الشهير " سنان " قام بتثبيت 4 أجزاء منها في جامع " صوقوللو محمد باشا " في إسطنبول، والقطعة الخامسة لا تزال مثبتة في ضريح السلطان سليمان القانوني.

وأوضحت الوكالة أن القطعة السادسة توجد في مسجد " أسكي " أقصى الشمال الأوربي لتركيا.

وزعمت الأناضول أن الاستيلاء على قطع الحجر الأسود كان لغرض تبرّك أو تشريف مقام ونحو ذلك.

يذكر أن الحجر الأسود كان قطعة واحدة وذلك عندما سرقة القرامطة عام 317هـ-930م وبعد إعادته لموضعه في الكعبة عام 339هـ _951م كان متكسر لعدة قطع، منه 8 قطع موجودة في الكعبة حالياً، و6 قطع سرقها السلطان العثماني سليمان القانوني ونقلها إلى تركيا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جزاه الله خير ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
Z
حقين الاسكويا دائماً مشاكسين..
لالا
مت من المذيع ولا من الضيفه وش الحوار شكلهم جايين من الحاره
Z
شوفي الأخت سعاد يمكن تكون محامية كويسة

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