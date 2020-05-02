ظهور مفاجئ لزعيم كوريا الشمالية بعد 3 أسابيع من التكهنات بشأن صحته 

وكالات (صدى):

شارك زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في أول مناسبة علنية بعد 3 أسابيع من التكهنات بشأن صحته.

وفي التفاصيل، شارك كيم جونغ أون في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونغ يانغ، وذلك في أول تقرير عن نشاطه العلني منذ 11 أبريل الماضي.

ورصد مقطع فيديو كيم جونغ أون قطع شخصيا الشريط الذي كان يرمز انتهاء أعمال البناء، ولم يظهر زعيم كوريا الشمالية أمام الجمهور منذ نحو 3 أسابيع، حينما عقد اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري بشأن السياسة الداخلية.

وكانت الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية تدهورت بعد خضوعه لعملية جراحية قبل أسابيع، فيما أشارت معلومات إلى احتمالية وفاته.