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الأعداد السابقة للصحيفة

ظهور مفاجئ لزعيم كوريا الشمالية بعد 3 أسابيع من التكهنات بشأن صحته 

Time منذ 3 ساعات
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ظهور مفاجئ لزعيم كوريا الشمالية بعد 3 أسابيع من التكهنات بشأن صحته 

وكالات (صدى):
شارك زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في أول مناسبة علنية بعد 3 أسابيع من التكهنات بشأن صحته.

وفي التفاصيل، شارك كيم جونغ أون في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونغ يانغ، وذلك في أول تقرير عن نشاطه العلني منذ 11 أبريل الماضي.

ورصد مقطع فيديو كيم جونغ أون قطع شخصيا الشريط الذي كان يرمز انتهاء أعمال البناء، ولم يظهر زعيم كوريا الشمالية أمام الجمهور منذ نحو 3 أسابيع، حينما عقد اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري بشأن السياسة الداخلية.

وكانت الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية تدهورت بعد خضوعه لعملية جراحية قبل أسابيع، فيما أشارت معلومات إلى احتمالية وفاته.

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أحدث التعليقات

مع المرزوق🔬
اعتقد لن تفتح إلى بعد الحج..طالما كارونا في إرتفاع..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ارحب✋😊😂موتوه قبل موته😊😂
يزن الصالح
من حقه أن يبحث عن دعم سياسي ضد خصمه السياسي عملية سياسية صرفه في عالم السياسة : اللي تكسب به العب به يبحث
عابر سبيل
رعاية الشباب السعودي فيه ١٢٢ نادي سعودي ياصحيفه صدى هل صحيفتكم مندى هلالي ام صحيفه تهميش واجحاف الأندية السعودية الاخري .. شوفوا قسم الرياضة تمجيد وإيجاد الحلول لتحوير ماهو ضد الهلال واستخفاف وانتقاص للاندية السعودية الاخري فهمونا سياستكم بالصحيفه من ناحية الرياضة للأسف ان الصحيفه تحت غطا بأنها صحيفه محلية عالمية إقتصادية تهم المواطن
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله على السلامة

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