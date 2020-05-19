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تشكيل لجنة مخالفات نظام النقل في الخطوط الحديدية

Time منذ 5 ساعات
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تشكيل لجنة مخالفات نظام النقل في الخطوط الحديدية

الرياض (صدى):
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل في جلسته السابعة برئاسة معالي وزير النقل رئيس مجلس الإدارة المهندس صالح الجاسر تشكيل لجنة مخالفة أحكام نظام النقل بالخطوط الحديدية في المملكة وفقاً لما هو وارد في النظام، الذي ينص على ضرورة وأهمية حفظ حقوق الركاب المستفيدين من الخدمة ومقدم الخدمة “الناقل”.

وشمل تشكيل اللجنة على تعيين شخصين من أصحاب الخبرة في مجالات صناعة الخطوط الحديدية، كما اشتمل تشكيل اللجنة على تعيين ثلاثة من الأعضاء النظاميين جميعهم من خارج الهيئة.

وبين نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع النقل السككي المهندس محمد الشبرمي أن الهيئة تهدف من خلال تشكيل هذه اللجنة تحقيق الحوكمة وتعزيز مبدأ الاستقلالية في قطاع النقل بالخطوط الحديدية الذي يشهد طفرة غير مسبوقة في المملكة ويسهم في تحقيق أعلى المعايير في مؤشر كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية، حيث يمر قطاع الخطوط الحديدية في المملكة بإعادة هيكلة شاملة، كما يأتي تشكيل اللجنة متماشيا مع تفعيل دور الهيئة العامة للنقل في ممارستها لاختصاصاتها المشمولة برقابتها وإشرافها على جودة وكفاءة أنشطة النقل البري والبحري والسككي.

وأضاف الشبرمي أن اللجنة تختص بالنظر في مخالفات أحكام النظام ولائحته وإقرار توقيع العقوبات إن لزم، موضحا أنه يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم، حيث تختص اللجنة بالنظر في الشكاوى المقدمة إليها التي تنشأ في نشاط النقل بالخطوط الحديدية ضد أصحاب الامتياز أو المرخص لهم، أو بين صاحب امتياز أو مرخص له ومستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخصة له.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الفايدة تسحب أعتذارك بعد ماأعتذرت تمنيت أنك ماأعتذرت منك البداية لكنك صدمتنا بأعتذارك باالرغم من أن كلامك صحيح وفي محله كنت بتداخل معك في المقابلة وأعطيه هاالمسؤل على راااااسه لكنك قفلت علينا كل الطرق يوم أعتذرت😔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الفايدة تسحب أعتذارك بعد ماأعتذرت تمنيت أنك ماأعتذرت منك البداية لكنك صدمتنا بأعتذارك باالرغم من أن كلامك صحيح وفي محله كنت بتداخل معك في المقابلة وأعطيه هاالمسؤل على راااااسه لكنك قفلت علينا كل الطرق يوم أعتذرت😔
خالد صالح الاحمد
الرجاء تطبيق هذه الشروط على مهنة فني او فني ابنية فهذه المهنة ليست مهنة هندسية فهي مكتسبة بالخبرة وليست الدراسة وان مهنة (مساعد مهندس هي المهنة التي تحتاج اشتراك الهيئة الهندسية )
الخالدي
انا هلالي عالمي ومتعود البطولات من ارض الملعب ومن فم الأسد واتمنا اكمال الدوري حتى يتوج الهلال كما تعودناه
ابو محمد 😎
تماام ..

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