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«بن نافل» و «السويكت» يجددان البيعة لسمو ولي العهد

Time منذ 6 ساعات
Views 1863
«بن نافل» و «السويكت» يجددان البيعة لسمو ولي العهد

نواف السالم (صدى):
حرص رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، ورئيس النصر صفوان السويكت؛ على إحياء ذكرى البيعة الثالثة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال رئيس نادي الهلال عبر"تويتر" :"ثلاثة أعوام مضت على مبايعة سمو سيدي ولي العهد كان لرؤيته -حفظه الله- أعمق أثر بما تحقّق من نجاحات كبيرة في مختلف المجالات.. نبايعك سيدي على السمع والطاعة".

وغرد "السويكت" : "عندما تتحدث عن الريادة،، فهو رائدها وربانها،، وحينما ترقُب الأبصار القمم،، فهو رأسها وفخرها،،وحينما تتجلى الهمم،، فهمته فوق القمم،، قاد سمو سيدي ولي العهد المملكة برؤية محكمة وهمة راسخة رسوخ جبال طويق ،، نبايعكم سيدي على السمع والطاعة".

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الفايدة تسحب أعتذارك بعد ماأعتذرت تمنيت أنك ماأعتذرت منك البداية لكنك صدمتنا بأعتذارك باالرغم من أن كلامك صحيح وفي محله كنت بتداخل معك في المقابلة وأعطيه هاالمسؤل على راااااسه لكنك قفلت علينا كل الطرق يوم أعتذرت😔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الفايدة تسحب أعتذارك بعد ماأعتذرت تمنيت أنك ماأعتذرت منك البداية لكنك صدمتنا بأعتذارك باالرغم من أن كلامك صحيح وفي محله كنت بتداخل معك في المقابلة وأعطيه هاالمسؤل على راااااسه لكنك قفلت علينا كل الطرق يوم أعتذرت😔
خالد صالح الاحمد
الرجاء تطبيق هذه الشروط على مهنة فني او فني ابنية فهذه المهنة ليست مهنة هندسية فهي مكتسبة بالخبرة وليست الدراسة وان مهنة (مساعد مهندس هي المهنة التي تحتاج اشتراك الهيئة الهندسية )
الخالدي
انا هلالي عالمي ومتعود البطولات من ارض الملعب ومن فم الأسد واتمنا اكمال الدوري حتى يتوج الهلال كما تعودناه
ابو محمد 😎
تماام ..

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