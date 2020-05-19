«بن نافل» و «السويكت» يجددان البيعة لسمو ولي العهد

نواف السالم (صدى):
حرص رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، ورئيس النصر صفوان السويكت؛ على إحياء ذكرى البيعة الثالثة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال رئيس نادي الهلال عبر"تويتر" :"ثلاثة أعوام مضت على مبايعة سمو سيدي ولي العهد كان لرؤيته -حفظه الله- أعمق أثر بما تحقّق من نجاحات كبيرة في مختلف المجالات.. نبايعك سيدي على السمع والطاعة".
وغرد "السويكت" : "عندما تتحدث عن الريادة،، فهو رائدها وربانها،، وحينما ترقُب الأبصار القمم،، فهو رأسها وفخرها،،وحينما تتجلى الهمم،، فهمته فوق القمم،، قاد سمو سيدي ولي العهد المملكة برؤية محكمة وهمة راسخة رسوخ جبال طويق ،، نبايعكم سيدي على السمع والطاعة".