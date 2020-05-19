رئيس نادي العدالة يلمح بإلغاء الدوري

طلال الغامدي (صدى):
لمح عبدالعزيز المضحي رئيس مجلس إدارة نادي العدالة،بإلغاء الدوري قريبًا؛ حيث كشف عما دار خلال الاجتماع الأخير الذي جمع الأندية برابطة دوري المحترفين بحضور رئيس اتحاد القدم ياسر المسحل.
وقال إن الأندية طرحت “30 بند” أمام الرابطة تمثل المشاكل والصعوبات التي ستواجه الأندية في حال استكمال النسخة الحالية من المسابقة في الموعد المبدئي الذي تم تحديده وهو 20 أغسطس المقبل.
وأضاف في تصريحاته عبر برنامج “الحصاد الرياضي”: “لم نتحدث عن إلغاء الدوري فقد طرحنا 30 بند أمام الرابطة يجب حلها قبل الاستئناف”.
وألمح بصعوبة استئناف الدوري، قائلًأ:"في رأيي من الصعب أن تُحل بعض المشاكل التي تواجه الأندية، ومن وجهة نظري الشخصية كل الأمور تتجه إلى الإلغاء وليس الاستئناف".