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رابطة اللاعبين بإيطاليا تطالب بأربعة أسابيع من التدريب الكامل

Time منذ 6 ساعات
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رابطة اللاعبين بإيطاليا تطالب بأربعة أسابيع من التدريب الكامل

وكالات (صدى):
أكد رئيس رابطة لاعبي كرة القدم في إيطاليا، اليوم الثلاثاء، على أن 4 أسابيع من التدريب الكامل يحتاجها اللاعبون قبل استئناف الموسم، دون التعرض لمخاطر الإصابة.

ويذكر أن الأندية الإيطالية، بدأت التدريب في الرابع من مايو الحالي، بعد فترة توقف بسبب جائحة فيروس كورونا، ومع ذلك يتدرب اللاعبون فرديًا، مع الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي. لكن سيتم العودة لتدريب الفريق بالكامل، غدًا الأربعاء.

وحظرت الحكومة الإيطالية الأحداث الرياضية حتى 14 يونيو المقبل، وستقرر ما إذا كان يمكن استئناف الدوري ومتى في 28 من الشهر الحالي.

وقال داميانو توماسي، رئيس رابطة اللاعبين في إيطاليا، لصحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“: ”لا يجب الحديث عن تحديد مواعيد، إذا أردنا البدء بشكل جيد.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الفايدة تسحب أعتذارك بعد ماأعتذرت تمنيت أنك ماأعتذرت منك البداية لكنك صدمتنا بأعتذارك باالرغم من أن كلامك صحيح وفي محله كنت بتداخل معك في المقابلة وأعطيه هاالمسؤل على راااااسه لكنك قفلت علينا كل الطرق يوم أعتذرت😔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الفايدة تسحب أعتذارك بعد ماأعتذرت تمنيت أنك ماأعتذرت منك البداية لكنك صدمتنا بأعتذارك باالرغم من أن كلامك صحيح وفي محله كنت بتداخل معك في المقابلة وأعطيه هاالمسؤل على راااااسه لكنك قفلت علينا كل الطرق يوم أعتذرت😔
خالد صالح الاحمد
الرجاء تطبيق هذه الشروط على مهنة فني او فني ابنية فهذه المهنة ليست مهنة هندسية فهي مكتسبة بالخبرة وليست الدراسة وان مهنة (مساعد مهندس هي المهنة التي تحتاج اشتراك الهيئة الهندسية )
الخالدي
انا هلالي عالمي ومتعود البطولات من ارض الملعب ومن فم الأسد واتمنا اكمال الدوري حتى يتوج الهلال كما تعودناه
ابو محمد 😎
تماام ..

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