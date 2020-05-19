رابطة اللاعبين بإيطاليا تطالب بأربعة أسابيع من التدريب الكامل

وكالات (صدى):
أكد رئيس رابطة لاعبي كرة القدم في إيطاليا، اليوم الثلاثاء، على أن 4 أسابيع من التدريب الكامل يحتاجها اللاعبون قبل استئناف الموسم، دون التعرض لمخاطر الإصابة.
ويذكر أن الأندية الإيطالية، بدأت التدريب في الرابع من مايو الحالي، بعد فترة توقف بسبب جائحة فيروس كورونا، ومع ذلك يتدرب اللاعبون فرديًا، مع الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي. لكن سيتم العودة لتدريب الفريق بالكامل، غدًا الأربعاء.
وحظرت الحكومة الإيطالية الأحداث الرياضية حتى 14 يونيو المقبل، وستقرر ما إذا كان يمكن استئناف الدوري ومتى في 28 من الشهر الحالي.
وقال داميانو توماسي، رئيس رابطة اللاعبين في إيطاليا، لصحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“: ”لا يجب الحديث عن تحديد مواعيد، إذا أردنا البدء بشكل جيد.