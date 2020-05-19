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طالب جامعي من ذوي الإعاقة يعاني من رفض طلب تنقله ويناشد المسؤولين بالمساعدة

Time منذ 6 ساعات
Views 2020
طالب جامعي من ذوي الإعاقة يعاني من رفض طلب تنقله ويناشد المسؤولين بالمساعدة

نايف السالم (صدى):
ناشد طالب في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالدمام (تحتفظ صدى باسمه وبياناته) المسؤولين بتسهيل استخراج تصريح تنقل له بين المدن ليسهل له العودة لذويه بمحافظة جدة.

وجاء ذلك بعد انتهاء الإختبارات الخاصة بالجامعة ودخوله في فترة الإجازة حيث أنه من ذوي الإعاقة ورفع عدة مرات طلب للتنقل بين المدن من مدينة الدمام لمحافظة جدة إلا أنه طلبه تم رفضه.

وقال والد الطالب أن ابني من ذوي الإعاقة ويسكن في السكن الخاص بالجامعة ومع دخول الإجازة يصعب عليه التواجد في الحرم الجامعي مما يجد صعوبة في الأكل وممارسة حياته الطبيعية.

وأوضح لـ "صدى" بأننا رفعنا عدة طلبات على موقع الأمن العام الخاص بالتنقلات وتم رفضها وكذلك على البريد الإلكتروني ولم يتم الرد علينا حتى الآن وابني يدخل ضمن الحالات الإنسانية التي يتم السماح لهم بالتنقل نظراً لظروفه الصعبة ونتمنى من المسؤولين النظر في موضوعه الإنساني.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الفايدة تسحب أعتذارك بعد ماأعتذرت تمنيت أنك ماأعتذرت منك البداية لكنك صدمتنا بأعتذارك باالرغم من أن كلامك صحيح وفي محله كنت بتداخل معك في المقابلة وأعطيه هاالمسؤل على راااااسه لكنك قفلت علينا كل الطرق يوم أعتذرت😔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الفايدة تسحب أعتذارك بعد ماأعتذرت تمنيت أنك ماأعتذرت منك البداية لكنك صدمتنا بأعتذارك باالرغم من أن كلامك صحيح وفي محله كنت بتداخل معك في المقابلة وأعطيه هاالمسؤل على راااااسه لكنك قفلت علينا كل الطرق يوم أعتذرت😔
خالد صالح الاحمد
الرجاء تطبيق هذه الشروط على مهنة فني او فني ابنية فهذه المهنة ليست مهنة هندسية فهي مكتسبة بالخبرة وليست الدراسة وان مهنة (مساعد مهندس هي المهنة التي تحتاج اشتراك الهيئة الهندسية )
الخالدي
انا هلالي عالمي ومتعود البطولات من ارض الملعب ومن فم الأسد واتمنا اكمال الدوري حتى يتوج الهلال كما تعودناه
ابو محمد 😎
تماام ..

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