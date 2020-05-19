وظائف شاغرة في مجموعة الجهاز القابضة بالرياض وخميس مشيط

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت مجموعة الجهاز القابضة عن توفر وظائف لذوي الخبرة، للعمل مدينة الرياض، ومحافظة خميس مشيط.
وقالت إن الوظائف بالمسميات الأتية:(أخصائي مواد، و ُمدقق تقنية المعلومات)، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل
تفاصيل الوظائف:
1 -أخصائي مواد (خميس مشيط).
2ُ -مدقق تقنية المعلومات (الرياض).
وقالت المجموعة إن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء 19/05/2020م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.
و لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب
إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (TM LinkedIn (قبل التقديم على الوظيفة):
1 -أخصائي مواد:هنا
2- مدقق تقنية المعلومات:
هنا