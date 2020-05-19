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وظائف شاغرة في مجموعة الجهاز القابضة بالرياض وخميس مشيط

Time منذ 5 أيام
Views 2042
وظائف شاغرة في مجموعة الجهاز القابضة بالرياض وخميس مشيط

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت مجموعة الجهاز القابضة عن توفر وظائف لذوي الخبرة، للعمل مدينة الرياض، ومحافظة خميس مشيط.

وقالت إن الوظائف بالمسميات الأتية:(أخصائي مواد، و ُمدقق تقنية المعلومات)، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل

تفاصيل الوظائف:

1 -أخصائي مواد (خميس مشيط).

2ُ -مدقق تقنية المعلومات (الرياض).

وقالت المجموعة إن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء 19/05/2020م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.

و لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب

إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (TM LinkedIn (قبل التقديم على الوظيفة):

1 -أخصائي مواد:هنا

2- مدقق تقنية المعلومات:

هنا

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجزاه خير
د محمد ماجد بخش
رؤيتي للأشياء تختلف بحسب اختصاصي العلمي "المغناطيسية". رأيت هنا. لونان : اللون الأبيض قياديا واللون الأسمر الداكن رياديا.
ع. س. ع
ومن اللي يتابع العينات الساقطة هذي أولاً وأخيراً عاهرة وش ترجي منها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
آمين
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
طيب ليش ماتسمحون لمنظمةالصحة العالمية بمباشرة التحقيق عندكم

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