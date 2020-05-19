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مشروبات وعصائر تعالج قرحة المعدة فى ساعات

Time منذ يوم
Views 2532
مشروبات وعصائر تعالج قرحة المعدة فى ساعات

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تؤدي المعاناة الطويلة بسبب المعدة إلى حدوث قرحة المعدة، وهو في الأساس كسر أو قرحة مفتوحة في أنسجة المعدة داخل بطانة المعدة، وتحدث القرح بسبب الإفراز غير المتوازن لأحماض المعدة والإنزيمات، والتي تحدث بشكل أساسي بسبب النظام الغذائي غير اللائق وأسلوب الحياة.

ويجب أن يتبع المريض نظام غذائي جيد للحفاظ على الصحة، والحرص على تناول أطعمة تعمل على تهدئة المعدة.

والملفوف به فوائده الغذائية هو واحد من أفضل علاج حمية قرحة المعدة، يتم غلي الملفوف ويستهلك الماء بعد التبريد، ويتم أخذ كوب من ماء الملفوف المسلوق مرتين في الأسبوع.

ويعمل عصير الخضار على علاج القرحة، أفضل مزيجين هما 300 مل من عصير الجزر مع 200 مل من عصير السبانخ و 300 مل من عصير الجزر مع كمية متساوية من البنجر وعصير الخيار، يعالجون القرحة بسرعة ويوفر الراحة.

ويعتبر شرب حليب من أفضل طرق العلاج فى التخلص من قرحة المعدة، وله خصائص علاجية ويساعد أيضا في عملية الهضم.

وتشكل هذه الأنواع الأربعة من الطعام جزءًا أساسيًا من علاج النظام الغذائي لقرحة المعدة، كما يجب أيضًا تجنب الأطعمة الغنية بالدهون والحمضيات.

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أحدث التعليقات

العدناني
نزل البصل للسوق وبيعه شيلة بيلة وارسلها بنص ريال منديل
زائر
الكمامات لم أجدها اربع صيدليات مررت بعا كلهم يقولون ما فيه
ابن حزم
لاحول
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
زائر
قول مالك كله يعني اهلك ناقصهم شي .. هذا هم يلعبون بالفلوس لعب سفريات وسنابات وخرابيط

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