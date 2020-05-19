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نادي "اف سي سيئول " يرغب في تجديد إعارة لاعب الاتحاد

Time منذ ساعة
Views 1545
نادي "اف سي سيئول " يرغب في تجديد إعارة لاعب الاتحاد

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر عن رغبة نادي "اف سي سيئول" الكوري الجنوبي في تجديد إعارة المهاجم الصربي ألكسندر بيسيتش.

وقالت المصادر إن النادي الكوري الجنوبي تواصل مع إدارة نادي الاتحاد لتجديد إعارة المهاجم الصربي.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اللهم بلغنا ليلة القدر يارب العالمين اللهم انك عفوا كريم تحب العفو فعفوا عنا يارب العالمين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
بس ليش يقرأون كذا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
احمد
هذي مخالفة وتجمع عدد كبير من الناس
Z
شركة ناقل مرتبط عقدها بالبريد السعودي.. وهذا هو مربط الفرس

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