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حكيم زياش يدعم "أمرابط" لبناء مسجد في هولندا

Time منذ ساعتين
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حكيم زياش يدعم "أمرابط" لبناء مسجد في هولندا

طلال الغامدي (صدى):
دعم نجم أياكس أمستردام الهولندي، المغربي الدولي حكيم زياش مواطنه نور الدين أمرابط نجم نادي النصر، في المزاد الخيري لبناء مسجد في هولندا، الذي أعلن عنه الأخير منذ أيام.

ويتواجد "امرابط" في مدينة أوتريخت الهولندية، لتوقف النشاط الرياضي حاليًا بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، لذلك استغل تواجده في هولندا لجمع تبرعات من أجل بناء مسجد كبير هناك، أطلق عليه “السلام”.

ونشر أمرابط عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، مقطع فيديو وهو يتحدث مع حكيم زياش أثناء توقيعه على قميص أياكس أمستردام الهولندي، لبيعه في المزاد الخيري.

وكان أمرابط قد أعلن قبل أيام قليلة أنه بصدد بناء مسجد، وأظهر النماذج الأولى للتصاميم، وقال: "أنا هنا في هولندا، نحاول أن نبني مسجدًا".

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اللهم بلغنا ليلة القدر يارب العالمين اللهم انك عفوا كريم تحب العفو فعفوا عنا يارب العالمين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
بس ليش يقرأون كذا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
احمد
هذي مخالفة وتجمع عدد كبير من الناس
Z
شركة ناقل مرتبط عقدها بالبريد السعودي.. وهذا هو مربط الفرس

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