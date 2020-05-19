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ترامب يدافع عن "بومبيو" بعد استغلال موظف لديه: «ليس عليه تضييع وقته في تنزيه كلبه»

Time منذ 9 دقائق
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ترامب يدافع عن "بومبيو" بعد استغلال موظف لديه: «ليس عليه تضييع وقته في تنزيه كلبه»

وكالات (صدى):
قلل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من شأن تحقيق بشأن وزير خارجيته مايك بومبيو، بعدما اشتبه في أنه جعل موظفاً حكومياً يقوم بتسيير كلبه، قائلاً "من الأفضل أن يكون على الهاتف يحاور قادة العالم".

ودافع ترامب في الوقت نفسه عن إقالة المفتش العام الذي كان يجري تحقيقاً في مسألة مرتبطة بوزير الخارجية الأميركي، بحسب رويترز.

وفي تعليقه على القضية وما اتخذ فيها من قرارات، أكد ترامب "لدي الحق كاملاً كرئيس أن أضع حداً لمهام" المفتش في وزارة الخارجية.

وذكر الرئيس الأميركي أنه لا يعرف ستيف لينيك، المفتش العام التابع لوزارة الخارجية الذي أقاله الجمعة بطلب من بومبيو.

وقال للصحافيين "لم أسمع عنه أبداً"، مضيفا بأن سلفه باراك أوباما قام بتعيينه، موضحاً "الكثير من هؤلاء الناس عينهم أوباما وأنا ببساطة أتخلص منهم".

وبحسب نواب ديموقراطيين، كان لينيك المكلف بمراقبة تدخل السلطة التنفيذية في وزارة الخارجية وبشكل مستقل، على وشك البدء بتحقيق حول شكاوى تشير إلى أن بومبيو طلب من موظف حكومي أخذ كلبه في نزهة أو إحضار ثيابه من المصبغة، وحتى القيام بحجز في المطاعم نيابة عنه.

وقال ترامب بداية "لم أكن على علم بهذا التحقيق"، لكنه دافع لاحقاً عن وزيره.

واعتبر ترامب أن بومبيو "رجل لامع"، مضيفاً "إنه رجل مكلف بمناقشة الحرب والسلام مع دول مهمة جداً جداً، تملك أسلحة لا مثيل لها في العالم. والديموقراطيون ووسائل الإعلام التي تنشر "الأخبار الكاذبة" تهتم بالرجل الذي يأخذ كلبه في نزهة.

وتابع "ربما كان منشغلاً. ربما كان يفاوض كيم جونغ أون حول مسألة الأسلحة النووية، لذا قال لو سمحت، هل يمكن أن تأخذ كلبي في نزهة؟ هل يزعجك ذلك؟".

وأضاف ترامب "مايك رجل رفيع المستوى جداً، وتتحدثون عن تنزيه الكلب، وغسل الأطباق؟ أتعرفون؟ أفضل أن يكون على الهاتف مع قادة العام بدل أن يضيع وقته في غسل الصحون لأن زوجته ربما ليست موجودة".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
جزاك الله خير يا اكرم ، اكمل واظهر كل ماخفي ، ولو انها باينه التوجهات والخطوط العريضه ، والشروخ في قناة خرق الخنزيره ( يكرم القاريء ) ، لكن نبغى التفاصيل المخفيه ومن يديرها في الدهاليز المظلمه .. .. قبحهم الله وخذلهم على رؤوس الاشهاد في الدارين .. آمين ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره
فبصل
طيب.​انت زعلان يا محرر الخبر. تبغاهم ملط يعني

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