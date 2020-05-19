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شاهد .. اللحظات المؤثرة في حياة الراحل نجيب الزامل

Time منذ 15 دقيقة
Views 1220
شاهد .. اللحظات المؤثرة في حياة الراحل نجيب الزامل

الرياض (صدى):
روت أسرة الكاتب نجيب الزامل، تفاصيل اللحظات المؤثرة في حياة شقيقهم الراحل.

وقالت نعيمة عبدالرحمن الزامل، خلال استضافتها في برنامج اللقاء من الصفر المذاع على قناة MBC، أن شقيقها كان ضعيف منذ ولادته لذلك اهتمت به العائلة بشكل أكبر.

وأضاف محمد عبدالرحمن الزامل، شقيق الكاتب، أن شقيقه ذهب لأطباء وهو في سن 12 عاما بسبب معاناته من مشاكل طبية.

وسرد جمال عبدالرحمن الزامل، شقيق الكاتب، أنه ذهب مع أخيه للمستشفى عام 1404هـ، حيث اكتشف الطبيب وجود زلال، لكن أخيه لم يهتم بذلك.

وأكد يوسف، نجل الكاتب، أن والده اكتشف بعد زواجه بأنه مصاب بضمور في جزء من الكلى، مؤكدًا أن والده اتخذ من فترة مرضه مصدر قوة له.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
جزاك الله خير يا اكرم ، اكمل واظهر كل ماخفي ، ولو انها باينه التوجهات والخطوط العريضه ، والشروخ في قناة خرق الخنزيره ( يكرم القاريء ) ، لكن نبغى التفاصيل المخفيه ومن يديرها في الدهاليز المظلمه .. .. قبحهم الله وخذلهم على رؤوس الاشهاد في الدارين .. آمين ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره
فبصل
طيب.​انت زعلان يا محرر الخبر. تبغاهم ملط يعني

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