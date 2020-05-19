بالفيديو.. آخر مستجدات تطوير حي النكاسة وتعويض المتضررين

مكة المكرمة (صدى):
منذ قرابة شهر، بدأت المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة بمكة المكرمة، وقد ظهر في مقطع فيديو وجود الآليات والمساكن التي سيتم إزالتها في الفترة المقبلة.
وسلّط تقرير تليفزيوني الضوء على المشروع التطويري للحي الواقع بالقرب من الحرم المكي الشريفي ويسكنه عشرات الآلاف من الناس بشكل عشوائي، إذ سيتم تحويله إلى مشروع فندقي وسكني من 30 برجًا وأكثر من مرفق للمشروع.
وسيتم إزالة نحو أربعة آلاف عقار، فيما تم رصد 3 مليارات ريال كتعويضات للسكان المتضررين، كما تم تعويض 300 شخص خلال الفترة الماضية بمجموعة من الأراضي وتم تسليمها لهم.
وهناك عدد من الاتجاهات في التعويضات، فبحسب الشركة العاملة في المشروع سيتم تخيير المتضررين بين التعويض بالأموال أو بأسهم في الشركة التي تعمل في المشروع.