فرض الحجاب على الإيرانيات في «إنستجرام»

وكالات (صدى):
كشفت قوات شرطة مكافحة جرائم الإنترنت في إيران، عن فرض ارتداء الحجاب على النساء الإيرانيات اللاتي يقمن بنشر صورهن على "إنستجرام" .
وقالت قوات الشرطة، في بيان لها، إن " أكثر من 320 شخصاً اعتقلوا بالجرائم الإلكترونية، وأنها ستتعامل مع أولئك النساء اللاتي لا يغطين شعرهن على الانستغرام بالقوة والقانون “ .
وصرّح العقيد رامين باشايي، المساعد الاجتماعي لقوات شرطة مكافحة جرائم الانترنت في إيران، بأن ” الحالات الشاذة لبعض المستخدمين في الفضاء السيبراني اتسعت في الفترة الأخيرة “ .
وأشار إلى أن ظهور بعض الفتيات الإيرانيات على الفضاء الإلكتروني وتحديداً الانستغرام من دون حجاب، يعد " انتهاكًا ويحاسب عليه القانون “ .