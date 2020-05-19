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فرض الحجاب على الإيرانيات في «إنستجرام»

Time منذ 44 دقيقة
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فرض الحجاب على الإيرانيات في «إنستجرام»

وكالات (صدى):
كشفت قوات شرطة مكافحة جرائم الإنترنت في إيران، عن فرض ارتداء الحجاب على النساء الإيرانيات اللاتي يقمن بنشر صورهن على "إنستجرام" .

وقالت قوات الشرطة، في بيان لها، إن " أكثر من 320 شخصاً اعتقلوا بالجرائم الإلكترونية، وأنها ستتعامل مع أولئك النساء اللاتي لا يغطين شعرهن على الانستغرام بالقوة والقانون “ .

وصرّح العقيد رامين باشايي، المساعد الاجتماعي لقوات شرطة مكافحة جرائم الانترنت في إيران، بأن ” الحالات الشاذة لبعض المستخدمين في الفضاء السيبراني اتسعت في الفترة الأخيرة “ .

وأشار إلى أن ظهور بعض الفتيات الإيرانيات على الفضاء الإلكتروني وتحديداً الانستغرام من دون حجاب، يعد " انتهاكًا ويحاسب عليه القانون “ .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
جزاك الله خير يا اكرم ، اكمل واظهر كل ماخفي ، ولو انها باينه التوجهات والخطوط العريضه ، والشروخ في قناة خرق الخنزيره ( يكرم القاريء ) ، لكن نبغى التفاصيل المخفيه ومن يديرها في الدهاليز المظلمه .. .. قبحهم الله وخذلهم على رؤوس الاشهاد في الدارين .. آمين ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره
فبصل
طيب.​انت زعلان يا محرر الخبر. تبغاهم ملط يعني

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