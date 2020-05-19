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شاهد.. لحظة وصول العاصفة إلى مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان

Time منذ 49 دقيقة
Views 1432
شاهد.. لحظة وصول العاصفة إلى مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان

جازان (صدى):
أظهر مقطع فيديو، لحظة وصول العاصفة إلى مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، اليوم الثلاثاء.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، واحد المسارحة، والدرب، والريث، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً - بمشيئة الله -.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
جزاك الله خير يا اكرم ، اكمل واظهر كل ماخفي ، ولو انها باينه التوجهات والخطوط العريضه ، والشروخ في قناة خرق الخنزيره ( يكرم القاريء ) ، لكن نبغى التفاصيل المخفيه ومن يديرها في الدهاليز المظلمه .. .. قبحهم الله وخذلهم على رؤوس الاشهاد في الدارين .. آمين ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره
فبصل
طيب.​انت زعلان يا محرر الخبر. تبغاهم ملط يعني

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