بالفيديو.. عمليات ضبط أمني لمخالفين لنظام الحد من التجمعات

الرياض (صدى):
كشف مقطع فيديو، لحظات لعمليات ضبط أمني لمخالفين لنظام الحد من التجمعات، والقبض عليهم .
يذكر أن الداخلية شددت على منع التجمعات بكافة أشكالها وتشمل التجمعات العائلين لأكثر من خمسة أشخاص.
وأعلنت وزارة الداخلية، عن عقوبة التجمعات العائلية داخل المنازل أو الاستراحات أو الشاليهات أو المزارع لأكثر من أسرة لا يربطهم علاقة سكنية واحدة.
وأوضحت أن عقوبة المخالفة في المرة الأولى هي غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال للمنشأة أو المسؤول و20 ألف ريال في المرة الثانية، ومضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة في المرة الثالثة.
كما أن عقوبة الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب في ذلك، غرامة قدرها 5آلاف ريال، وفي المرة الثانية 10 آلاف ريال، وفي المرة الثالثة يُحال إلى النيابة العامة.