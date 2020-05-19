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بالفيديو.. عمليات ضبط أمني لمخالفين لنظام الحد من التجمعات

Time منذ 54 دقيقة
Views 1440
بالفيديو.. عمليات ضبط أمني لمخالفين لنظام الحد من التجمعات

الرياض (صدى):
كشف مقطع فيديو، لحظات لعمليات ضبط أمني لمخالفين لنظام الحد من التجمعات، والقبض عليهم .

يذكر أن الداخلية شددت على منع التجمعات بكافة أشكالها وتشمل التجمعات العائلين لأكثر من خمسة أشخاص.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن عقوبة التجمعات العائلية داخل المنازل أو الاستراحات أو الشاليهات أو المزارع لأكثر من أسرة لا يربطهم علاقة سكنية واحدة.

وأوضحت أن عقوبة المخالفة في المرة الأولى هي غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال للمنشأة أو المسؤول و20 ألف ريال في المرة الثانية، ومضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة في المرة الثالثة.

كما أن عقوبة الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب في ذلك، غرامة قدرها 5آلاف ريال، وفي المرة الثانية 10 آلاف ريال، وفي المرة الثالثة يُحال إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
جزاك الله خير يا اكرم ، اكمل واظهر كل ماخفي ، ولو انها باينه التوجهات والخطوط العريضه ، والشروخ في قناة خرق الخنزيره ( يكرم القاريء ) ، لكن نبغى التفاصيل المخفيه ومن يديرها في الدهاليز المظلمه .. .. قبحهم الله وخذلهم على رؤوس الاشهاد في الدارين .. آمين ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره
فبصل
طيب.​انت زعلان يا محرر الخبر. تبغاهم ملط يعني

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