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القبض على مقيم بعد توفر الأدلة على متاجرته بالبشر

Time منذ ساعة
Views 1557
القبض على مقيم بعد توفر الأدلة على متاجرته بالبشر

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري ، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي الأنظمة أسفرت - بفضل الله- عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بعد توفر الأدلة على متاجرته بالبشر من خلال استغلال مجموعة من النساء والأطفال المخالفين لنظام أمن الحدود في جمع الأموال بالتسول.

حيث يقوم بنقلهم من المنزل الذي يؤويهم فيه بحي الشميسي بمدينة الرياض إلى عدد من المواقع ، للتسول فيها، والعودة بهم في نهاية اليوم ، وجمع الأموال التي حصلوا عليها منهم.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
جزاك الله خير يا اكرم ، اكمل واظهر كل ماخفي ، ولو انها باينه التوجهات والخطوط العريضه ، والشروخ في قناة خرق الخنزيره ( يكرم القاريء ) ، لكن نبغى التفاصيل المخفيه ومن يديرها في الدهاليز المظلمه .. .. قبحهم الله وخذلهم على رؤوس الاشهاد في الدارين .. آمين ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره
فبصل
طيب.​انت زعلان يا محرر الخبر. تبغاهم ملط يعني

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