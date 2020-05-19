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مشاهد رمضانية غابت هذا العام (فيديو)

Time منذ 54 دقيقة
Views 1354
مشاهد رمضانية غابت هذا العام (فيديو)

الرياض (صدى):
بالتزامن مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك والذي أتى هذا العام مختلفًا عن الأعوام السابقة، فقد لوحظ اختفاء مشاهد وعادات رمضانية بسبب أزمة فيروس كورونا.

ومن أبرز الأشياء التي غابت هذا العام، هو صلاة التراويح والتهجد في المساجد، وروحانيات العشر الأواخر من الشهر الكريم، إذا بدا رمضان 1441هـ كان مختلفًا كليًا.

وأكد مواطنون، أن الأشياء المفقودة أيضًا في رمضان هي التجمعات العائلية والإفطار معًا، وعدم الخروج من المنزل نهائيًا بسبب الإجراءات الاحترازية.

كما غابت مشاهد الخيم الرمضانية والخروج للتسوق وشراء ملابس عيد الفطر.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
جزاك الله خير يا اكرم ، اكمل واظهر كل ماخفي ، ولو انها باينه التوجهات والخطوط العريضه ، والشروخ في قناة خرق الخنزيره ( يكرم القاريء ) ، لكن نبغى التفاصيل المخفيه ومن يديرها في الدهاليز المظلمه .. .. قبحهم الله وخذلهم على رؤوس الاشهاد في الدارين .. آمين ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره
فبصل
طيب.​انت زعلان يا محرر الخبر. تبغاهم ملط يعني

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