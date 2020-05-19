مشاهد رمضانية غابت هذا العام (فيديو)

الرياض (صدى):
بالتزامن مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك والذي أتى هذا العام مختلفًا عن الأعوام السابقة، فقد لوحظ اختفاء مشاهد وعادات رمضانية بسبب أزمة فيروس كورونا.
ومن أبرز الأشياء التي غابت هذا العام، هو صلاة التراويح والتهجد في المساجد، وروحانيات العشر الأواخر من الشهر الكريم، إذا بدا رمضان 1441هـ كان مختلفًا كليًا.
وأكد مواطنون، أن الأشياء المفقودة أيضًا في رمضان هي التجمعات العائلية والإفطار معًا، وعدم الخروج من المنزل نهائيًا بسبب الإجراءات الاحترازية.
كما غابت مشاهد الخيم الرمضانية والخروج للتسوق وشراء ملابس عيد الفطر.