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بالفيديو .. الشيخ محمد العيسى يرد على من تمادى وربط القرآن الكريم بالشياطين

Time منذ ساعة
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بالفيديو .. الشيخ محمد العيسى يرد على من تمادى وربط القرآن الكريم بالشياطين

الرياض (صدى):
رد الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، على من تمادى وربط القرآن الكريم بالشياطين.

وقال، خلال استضافته في برنامج بالتى هي أحسن المذاع على قناة MBC1، إن كفار قريش فعلوا ذلك، حيث اعتقدوا أن الشياطين قادرة على عمل المعجزات، مدعين أن الشياطين ألفت القرآن الكريم وأوحت به لسيدنا محمد صلي الله عليه وسلم.

وأضاف أن القرآن رد على ذلك برد قوي، حيث قال الله تعالى: ﴿ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ * وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ )، في إشارة إلى عدم قدرة الشياطين على تأليف القرآن الذى يهدي للخير في حين أنهم يدعون للشر والخبائث .

 

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
جزاك الله خير يا اكرم ، اكمل واظهر كل ماخفي ، ولو انها باينه التوجهات والخطوط العريضه ، والشروخ في قناة خرق الخنزيره ( يكرم القاريء ) ، لكن نبغى التفاصيل المخفيه ومن يديرها في الدهاليز المظلمه .. .. قبحهم الله وخذلهم على رؤوس الاشهاد في الدارين .. آمين ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره
فبصل
طيب.​انت زعلان يا محرر الخبر. تبغاهم ملط يعني

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