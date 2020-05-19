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بالصور.. ضبط 86 مخالفة لعلب دخان ومعسل

Time منذ ساعة
Views 1694
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بالصور.. ضبط 86 مخالفة لعلب دخان ومعسل

الرياض (صدى):
ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل، بالتعاون مع الحملة الأمنية المشتركة، 86 مخالفة لعلب دخان ومعسل لا تحمل أختامًا ضريبية.

في سياق آخر، أعلنت الهيئة عن تقديمها ورش عمل باللغتين العربية والانجليزية لأكثر من 2100 مكلف.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
جزاك الله خير يا اكرم ، اكمل واظهر كل ماخفي ، ولو انها باينه التوجهات والخطوط العريضه ، والشروخ في قناة خرق الخنزيره ( يكرم القاريء ) ، لكن نبغى التفاصيل المخفيه ومن يديرها في الدهاليز المظلمه .. .. قبحهم الله وخذلهم على رؤوس الاشهاد في الدارين .. آمين ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره
فبصل
طيب.​انت زعلان يا محرر الخبر. تبغاهم ملط يعني

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