فقدان نجم المصارعة شاد جاسبارد في عرض البحر

وكالات (صدى):
تعرَّض نجم المصارعة شاد جاسبارد، إلى حادث مُروع على شاطئ البندقية، أدى إلى فقدانه حتى الآن، إذ سحبه التيار أثناء السباحة مع ابنه.
وأنقذت الفرق المختصة، الصبي البالغ من العمر 10 سنوات، إلا أنه لم يعثروا على شاد جاسبارد نجم الـ WWE السابق.
وأظهرت صور، سليانا جاسبارد، زوجة المصارع شاد جاسبارد مع رجال الإنقاذ في الموقع، و الغواصين وقوارب الإنقاذ والمسعفين الطبيين.
من جانبه، قال كينيشي هاسكيت، من فريق رجال الإنقاذ: خرجنا بعد استغاثة مزدوجة لأب وابن، تمكنا من إنقاذ الولد، وحاولنا الإمساك بالأب لكن جذبه تيار شديد، ولم نتمكن من العثور عليه وبدأنا على الفور بقوارب الإنقاذ الخاصة بنا، واستدعاء فريق إضافي.