التكلفة المتوقعة لاستئناف الدوري 500 مليون ريال

طلال الغامدي (صدى):
قالت مصادر أن التكلفة المتوقعة لإستئناف بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستصل إلى 500 مليون ريال، وهذة التكلفة قدمتها الأندية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، تشمل رواتب اللاعبين المحترفين والمدربين والعقود والمعسكرات والرعاة، خلال فترة الـ4 أشهر التي تبدأ من يوليو المقبل.
وأوضح رئيس نادي الفيصلي، فهد المدلج، إن ناديه يتوقع إنفاق ما بين (12- 16) مليون ريال على رواتب اللاعبين خلال فترة الأربعة أشهر حال تم استئناف الدوري، مبينًا أن إدارة الفيصلي تقدمت للرابطة بمرئياتها حول التداعيات الناتجة عن توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا، والتي تركزت على الجوانب الفنية والمالية والإدارية
ويذكر بأن رابطة المحترفين حددت 20 أغسطس 2020 موعدًا مبدئيًا لاستئناف، على أن يتم الإعلان عن القرار النهائي بعد التنسيق مع الجهات الصحية المختصة.