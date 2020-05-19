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التكلفة المتوقعة لاستئناف الدوري 500 مليون ريال

Time منذ 5 ساعات
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التكلفة المتوقعة لاستئناف الدوري 500 مليون ريال

طلال الغامدي (صدى):
قالت مصادر أن التكلفة المتوقعة لإستئناف بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستصل إلى 500 مليون ريال، وهذة التكلفة قدمتها الأندية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، تشمل رواتب اللاعبين المحترفين والمدربين والعقود والمعسكرات والرعاة، خلال فترة الـ4 أشهر التي تبدأ من يوليو المقبل.

وأوضح رئيس نادي الفيصلي، فهد المدلج، إن ناديه يتوقع إنفاق ما بين (12- 16) مليون ريال على رواتب اللاعبين خلال فترة الأربعة أشهر حال تم استئناف الدوري، مبينًا أن إدارة الفيصلي تقدمت للرابطة بمرئياتها حول التداعيات الناتجة عن توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا، والتي تركزت على الجوانب الفنية والمالية والإدارية

ويذكر بأن رابطة المحترفين حددت 20 أغسطس 2020 موعدًا مبدئيًا لاستئناف، على أن يتم الإعلان عن القرار النهائي بعد التنسيق مع الجهات الصحية المختصة.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اللهم بلغنا ليلة القدر يارب العالمين اللهم انك عفوا كريم تحب العفو فعفوا عنا يارب العالمين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
بس ليش يقرأون كذا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
احمد
هذي مخالفة وتجمع عدد كبير من الناس
Z
شركة ناقل مرتبط عقدها بالبريد السعودي.. وهذا هو مربط الفرس

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