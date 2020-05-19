نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

فهد المطوع: صالح الشهري لن يُكمل مع الهلال حتى الآن

Time منذ 5 ساعات
Views 1902
Comment 1
فهد المطوع: صالح الشهري لن يُكمل مع الهلال حتى الآن

ماجد محمد (صدى):
علّق رئيس مجلس إدارة نادي الرائد فهد المطوع، على إمكانية استمرار صالح الشهري مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الموسم الجديد.

وقال فهد المطوع: " لم يصلنا أي خطاب من إدارة نادي الهلال بشأن تمديد إعارة المهاجم صالح الشهري لموسم جديد أو شراء عقده منا " .

وأضاف في تصريحات إذاعية : " وكل ما أثير بخصوص ذلك غير صحيح، ومازال عقد اللاعب ساريًا معنا لمدة سنتين، ولم يفاوضنا أي ناد بشأنه " .

يذكر أن نادي الهلال كان قد تعاقد مع صالح الشهري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اللهم بلغنا ليلة القدر يارب العالمين اللهم انك عفوا كريم تحب العفو فعفوا عنا يارب العالمين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
بس ليش يقرأون كذا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
احمد
هذي مخالفة وتجمع عدد كبير من الناس
Z
شركة ناقل مرتبط عقدها بالبريد السعودي.. وهذا هو مربط الفرس

أخر الأخبار

أماكن في السيارة ممنوع الاقتراب منها
أماكن في السيارة ممنوع الاقتراب منها
Time منذ 17 ثانية Views 999
بالفيديو.. مشهد مؤثر لوقوف أبناء صالح كامل على قبره
بالفيديو.. مشهد مؤثر لوقوف أبناء صالح كامل على قبره
Time منذ 30 ثانية Views 1013
شاهد.. تركي آل الشيخ يسخر من روبرتو كارلوس: «مبتعرفش تشوط أساسًا»
شاهد.. تركي آل الشيخ يسخر من روبرتو كارلوس: «مبتعرفش تشوط أساسًا»
Time منذ دقيقتين Views 1046
«الدفاع المدني»: لا نضطر لتوقيع المخالفات المتعلقة باشتراطات سلامة المنشآت
«الدفاع المدني»: لا نضطر لتوقيع المخالفات المتعلقة باشتراطات سلامة المنشآت
Time منذ 9 دقائق Views 1161
نجوم الفن ينعون الراحل صالح كامل: "رحل الرجل "
نجوم الفن ينعون الراحل صالح كامل: "رحل الرجل "
Time منذ 11 دقيقة Views 1252
الزواج قسمة ونصيب
الزواج قسمة ونصيب
Time منذ 11 دقيقة Views 268
خمسة أشياء عن الصداع النصفي
خمسة أشياء عن الصداع النصفي
Time منذ 12 دقيقة Views 200
سعيد العويران يتحدي محمد الدعيع
سعيد العويران يتحدي محمد الدعيع
Time منذ 13 دقيقة Views 228
عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري
عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري
Time منذ 13 دقيقة Views 1230
موقف طريف اثناء منع حظر التجول
موقف طريف اثناء منع حظر التجول
Time منذ 14 دقيقة Views 313