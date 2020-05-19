فهد المطوع: صالح الشهري لن يُكمل مع الهلال حتى الآن

ماجد محمد (صدى):
علّق رئيس مجلس إدارة نادي الرائد فهد المطوع، على إمكانية استمرار صالح الشهري مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الموسم الجديد.
وقال فهد المطوع: " لم يصلنا أي خطاب من إدارة نادي الهلال بشأن تمديد إعارة المهاجم صالح الشهري لموسم جديد أو شراء عقده منا " .
وأضاف في تصريحات إذاعية : " وكل ما أثير بخصوص ذلك غير صحيح، ومازال عقد اللاعب ساريًا معنا لمدة سنتين، ولم يفاوضنا أي ناد بشأنه " .
يذكر أن نادي الهلال كان قد تعاقد مع صالح الشهري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.