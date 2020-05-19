بالفيديو .. «ميسي» يعلن مساندته لـ«تركي آل الشيخ» في مبارته الخيرية مع سعود السويلم

نواف السالم (صدى):
أعلن النجم العالمي ليونيل ميسي مساندة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة للترفيه في مباراته الخيرية مع رئيس النصر السابق سعود السويلم في تحدي البلايستيشن .
وكانت منصة جود الإسكان التي تشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية قد أطلقت “دوري جود الإسكان” لدعم التنافس بين الأندية الرياضية في تأمين المساكن لأسر الضمان الاجتماعي من فئة الأسر الأشد احتياجًا للسكن.
وأعلن رئيس النصر السابق والمستشار تركي آل الشيخ من أول المشاركين بالتحدي لتوفير اكثر من مسكن لصالح منصة جود الاسكان .
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