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بالفيديو .. «ميسي» يعلن مساندته لـ«تركي آل الشيخ» في مبارته الخيرية مع سعود السويلم

Time منذ 7 ساعات
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بالفيديو .. «ميسي» يعلن مساندته لـ«تركي آل الشيخ» في مبارته الخيرية مع سعود السويلم

نواف السالم (صدى):
أعلن النجم العالمي ليونيل ميسي مساندة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة للترفيه في مباراته الخيرية مع رئيس النصر السابق سعود السويلم في تحدي البلايستيشن .

وكانت منصة جود الإسكان التي تشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية قد أطلقت “دوري جود الإسكان” لدعم التنافس بين الأندية الرياضية في تأمين المساكن لأسر الضمان الاجتماعي من فئة الأسر الأشد احتياجًا للسكن.

وأعلن رئيس النصر السابق والمستشار تركي آل الشيخ من أول المشاركين بالتحدي لتوفير اكثر من مسكن لصالح منصة جود الاسكان .

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اللهم بلغنا ليلة القدر يارب العالمين اللهم انك عفوا كريم تحب العفو فعفوا عنا يارب العالمين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
بس ليش يقرأون كذا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
احمد
هذي مخالفة وتجمع عدد كبير من الناس
Z
شركة ناقل مرتبط عقدها بالبريد السعودي.. وهذا هو مربط الفرس

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